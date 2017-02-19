Инцидент произошел 19 февраля, в 01.50, на 51-м километре МКАД. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Советского района Мария Ярмолинская.





30-летняя водитель Land Rover ехала по МКАД во второй полосе. Из-за несоблюдения безопасной дистанции она совершила столкновение с двигавшимся впереди Renault, после чего внедорожник отбросило на разделительное ограждение.

По внешним признакам виновница ДТП была пьяна. Это подтвердило и медосвидетельствование — 0,93 промилле алкоголя.

— Она пояснила, что около часа ночи выпила со своим знакомым бутылку водки на двоих, после чего села за руль Land Rover, который взяла у другого знакомого, — сказали в ГАИ.





В отношении нарушительницы инспекторы составили три административных протокола: за управление в состоянии алкогольного опьянения и без прав (никогда не получала), а также за ДТП. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку.