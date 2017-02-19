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Порошенко назначил посла в Беларуси

20.02.2017 16:22 — Разное | Ежедневник  
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Порошенко назначил посла в Беларуси

фото: apostrophe.ua

Ранее Игорь Кизима занимал должность первого секретаря посольства Украины в Беларуси.

Президент Украины Петр Порошенко назначил дипломата Игоря Кизима послом Украины в Беларуси. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства, пишет segodnya.ua.

"Назначить Кизима Игоря Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Беларусь", – говорится в документе.

Ранее Игорь Кизима занимал должность первого секретаря посольства Украины в Беларуси.

Напомним, в мае 2015 года Петр Порошенко уволил Михаила Ежеля с должности посла Украины в Беларуси.

 
 
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Ранее Игорь Кизима занимал должность первого секретаря посольства Украины в Беларуси.

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