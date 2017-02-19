В Бресте задержали участников организованной российско-польской группы, которая занималась незаконным ввозом на территорию Евразийского экономического союза транспортных средств.

На трассе Малорита — Кобрин правоохранители остановили пассажирский туристический автобус с российскими номерами, который ехал в направлении Кобрина. Документы на транспортное средство, которые предоставил водитель, также подтверждали, что автобус зарегистрирован на территории России.

Однако в результате проведения специальных мероприятий установлено, что автобус приехал из Польши через пункт пропуска «Брест» в качестве транспортного средства международной перевозки, а на территории областного центра иностранные номера заменили российские.

Автобус изъят. По данному факту Брестской таможней возбуждено уголовное дело.

«Также установлено, что подобным образом участники преступной группы ввезли из-за границы без уплаты таможенных платежей еще несколько транспортных средств и незаконно использовали их на территории Евразийского экономического союза. По фактам незаконного ввоза остальных транспортных средств проводятся проверочные мероприятия», — сообщает Государственный таможенный комитет.