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На трассе Малорита - Кобрин задержали туристический автобус, который незаконно ввезли в Беларусь
В Бресте задержали участников организованной российско-польской группы, которая занималась незаконным ввозом на территорию Евразийского экономического союза транспортных средств.
На трассе Малорита — Кобрин правоохранители остановили пассажирский туристический автобус с российскими номерами, который ехал в направлении Кобрина. Документы на транспортное средство, которые предоставил водитель, также подтверждали, что автобус зарегистрирован на территории России.
Однако в результате проведения специальных мероприятий установлено, что автобус приехал из Польши через пункт пропуска «Брест» в качестве транспортного средства международной перевозки, а на территории областного центра иностранные номера заменили российские.
Автобус изъят. По данному факту Брестской таможней возбуждено уголовное дело.
«Также установлено, что подобным образом участники преступной группы ввезли из-за границы без уплаты таможенных платежей еще несколько транспортных средств и незаконно использовали их на территории Евразийского экономического союза. По фактам незаконного ввоза остальных транспортных средств проводятся проверочные мероприятия», — сообщает Государственный таможенный комитет.
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Автобус изъят. По данному факту Брестской таможней возбуждено уголовное дело.
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