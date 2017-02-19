Для того, чтобы День защитника не остался незамеченным, но и не проел дыру в вашем кармане, FINANCE.TUT.BY отыскал приятные и необременительные мужские подарки стоимостью до 10 рублей.

Фляга из шоколада

Фото с сайта chocoart.by

Цена вопроса: 9 рублей 40 копеек

Кстати, производитель отливает из шоколада не только фляги , но и армейские погоны (5 рублей 40 копеек), и гранаты (6 рублей 50 копеек). Решайте сами, что выглядит аппетитнее! А если ваш защитник придерживается принципов ЗОЖ, хорошим подарком может оказаться спортивный шоколад .

Монетница «Рубель»

Фото с сайта oz.by

Цена вопроса: 7 рублей 47 копеек

Еще один повод поблагодарить деноминацию — это возможность дарить монетницы и копилки (которые стоят, как правило, недорого). Главное, выбрать максимально мужественный вариант.

Книга «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!»



Фото с сайта oz.by

Цена вопроса: 9 рублей 98 копеек

Отличный подарок для любителей почитать что-то небанальное. Никто не настаивает на сборнике забавных историй из жизни нобелевского лауреата по физике, лучше возьмите книгу на свой вкус. А если выбор покажется слишком сложным, остановитесь на действительно беспроигрышном варианте: подарочном сертификате в книжный магазин ровно на 10 рублей.

Подарочные сертификаты



Фото с сайта univermagbelarus.by

Цена вопроса: 10 рублей

Кстати, подарочные сертификаты на небольшие суммы существую не только в книжных магазинах. Для самых практичных и хозяйственных мы отыскали сертификаты в универмаге « Беларусь », сети « Евроопт », « Гиппо » и интернет-магазине Wildberries.by . Мало ли, что там может пригодиться мужчине!

Пряничный танк



Фото с сайта pernik.by

Цена вопроса: 4 рубля

Пряничный танк можно закусывать такими же пряничными усами на палочке, гранатой или медалью «Мужчина в самом расцвете сил» (все по одной цене). В ассортименте — симпатичные наборы по 10 рублей из трех пряников в подарочной коробке. Срок годности у них — 45 суток: можно полюбоваться, прежде чем съесть.

Настоящий танк. Ну почти настоящий



Фото с сайта oz.by

Цена вопроса: 8 рублей 61 копейка

Сборная модель танка , самолета или корабля может порадовать не только мальчика, но и мужа. Например, эта в точности воспроизводит внешний вид самоходно-артилерийской установки СУ-100 и, несмотря на масштаб 1:100, достаточно подробно детализирована.

Автомобильный органайзер для мусора

Фото с сайта 21vek.by

Цена вопроса: 6 рублей 21 копейка

«Яблочные огрызки, использованные салфетки для рук, сигаретные пачки, конфетные фантики… Штатная автомобильная пепельница заполняется очень быстро. Использовать обычный полиэтиленовый пакет? Это вариант, спору нет. Но мы же с вами культурные и продвинутые люди, давайте идти в ногу со временем!» — так продавцы расхваливают автомобильный органайзер . Обещают, что он не протекает, а подвесить его можно в любом месте салона.

Крафтовое пиво



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Цена вопроса: до 10 рублей

Во-первых, в крафтовых пабах Минска есть бутылки не дороже обозначенной суммы, а во-вторых, такой презент точно не будет пылиться на полке.

Алкотестер



Фото с сайта x-trade.by

Цена вопроса: 10 рублей

Мы ни на что не намекаем, но иногда эта штука вполне может пригодиться. Правда, нужно понимать, что бюджетная модель прибора будет нетороплива и с погрешностью 10%.

Носки, ну, а как без них?!

Фото с сайта markformelle.by

Цена вопроса: 2 рубля 39 копеек

Даже такой банальный подарок выглядеть оригинально: например, если на носках написано « защита и опора », но можно рассмотреть и более вызывающие варианты, например, носки «в грибы» за 5 рублей.