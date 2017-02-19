|
Жизнь по средствам: 10 идей для подарков к 23 Февраля не дороже 10 рублей
Для того, чтобы День защитника не остался незамеченным, но и не проел дыру в вашем кармане, FINANCE.TUT.BY отыскал приятные и необременительные мужские подарки стоимостью до 10 рублей.
Фляга из шоколада
Цена вопроса: 9 рублей 40 копеек
Кстати, производитель отливает из шоколада не только
Монетница «Рубель»
Цена вопроса: 7 рублей 47 копеек
Еще один повод поблагодарить деноминацию — это возможность дарить
Книга «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!»
Цена вопроса: 9 рублей 98 копеек
Отличный подарок для любителей почитать что-то небанальное. Никто не настаивает на
Подарочные сертификаты
Цена вопроса: 10 рублей
Кстати, подарочные сертификаты на небольшие суммы существую не только в книжных магазинах. Для самых практичных и хозяйственных мы отыскали сертификаты в универмаге «
Пряничный танк
Цена вопроса: 4 рубля
Пряничный танк можно закусывать такими же пряничными усами на палочке, гранатой или медалью «Мужчина в самом расцвете сил» (все по одной цене). В
Настоящий танк. Ну почти настоящий
Цена вопроса: 8 рублей 61 копейка
Автомобильный органайзер для мусора
Цена вопроса: 6 рублей 21 копейка
«Яблочные огрызки, использованные салфетки для рук, сигаретные пачки, конфетные фантики… Штатная автомобильная пепельница заполняется очень быстро. Использовать обычный полиэтиленовый пакет? Это вариант, спору нет. Но мы же с вами культурные и продвинутые люди, давайте идти в ногу со временем!» — так продавцы расхваливают
Крафтовое пиво
Цена вопроса: до 10 рублей
Во-первых, в крафтовых пабах Минска есть бутылки не дороже обозначенной суммы, а во-вторых, такой презент точно не будет пылиться на полке.
Алкотестер
Цена вопроса: 10 рублей
Мы ни на что не намекаем, но иногда эта штука вполне может пригодиться. Правда, нужно понимать, что
Носки, ну, а как без них?!
Цена вопроса: 2 рубля 39 копеек
Даже такой банальный подарок выглядеть оригинально: например, если на носках написано «
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для того, чтобы День защитника не остался незамеченным, но и не проел дыру в вашем кармане, FINANCE.TUT.BY отыскал приятные и необременительные мужские подарки стоимостью...
|
Архив (Разное)
Комментарии