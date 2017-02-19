Леворукость и праворукость могут формироваться благодаря спинному мозгу еще до появления его связи с головным. Научная работа об этом опубликована в журнале eLife , кратко об этом сообщает сайт Рурского университета в Германии.



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Долгое время считалось, что склонность чаще использовать правую или левую руку зависит от неравной активности полушарий мозга. Однако человеческие эмбрионы демонстрируют значительную асимметрию в движениях рук еще до того, как кора головного мозга получает связь со спинным мозгом.

Немецкие ученые наблюдали за экспрессией генов у пяти плодов на 8−12-й неделе развития. Исследователи заметили значительную ассимметрию в количестве генов, которые экспрессировались на правую и левую части спинного мозга. Различия обнаружились именно в тех сегментах спинного мозга, которые управляют движениями рук и ног.

Исследователи предложили считать «виновником» лево- и праворукости не головной мозг, а спинной. Причиной неравной экспрессии генов, по мнению ученых, стало влияние внешних факторов.

«Наши результаты показывают, что молекулярные механизмы эпигенетической регуляции в пределах спинного мозга являются отправной точкой для хиральности», — делают вывод авторы работы.