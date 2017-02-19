У меня в социальных сетях есть друзья, их я никогда не видел, но очень горжусь ими. Иногда утром они пишут на своей странице, что в очередной раз перечитали Камю или Сартра, еще раз посмотрели в глубину квадратов Малевича или насладились в театре пьесой "В ожидании Годо", и их жизнь наполнилась, перевернулась, стала более осмысленной и т.д. В реальной жизни у меня нет таких друзей. Но ведь где-то они существуют?

Немного зная себя, не стал доставать Маркеса или Кьеркегора, но пересмотрел мультфильм про Чебурашку и его друзей. И что вы думаете? Таки перевернулось…

В 1969 году на экраны СССР вышел пророческий мультфильм о прошлом и будущем Беларуси, который так и называется — "Чебурашка и Крокодил Гена".

История

Авторы фильма не вдаются в саму историю Чебурашки, однако наглядно показывают, как создается "история" современными "экспертами". Обратимся к первоисточнику.

Чебурашка появляется во вселенной по волшебству, из коробки, без "растаможки" и с чужими документами. Свое название получает не от существительного, как все, или прилагательного, как некоторые, а от глагола, прямо на складе.

Главным специалистом — "чебурашковедом" — по случаю становится продавец овощей (с тех пор ситуация мало поменялась). Не желая нести персональную ответственность, он относит Чебурашку в зоопарк, где аналогичные ученые в течение пяти секунд изучают вопрос и выносят заключение — "Не, этот не пойдець. Не известный науке зверь. Не знаюць, куды его всадиць".

Первый раз Чебурашке повезло возле магазина "Уцененные товары", когда его признал продавец. Он так и сказал: "Мне нравится этот зверь. Он похож на бракованную игрушку!"

В этом месте я понял, почему мне так нравится жить в Беларуси.

При этом ни один персонаж не спросил у плюшевого ушастого типа, кто он такой.

Чебурашка и его друзья

В одном городе с Чебурашкой жил Гена. Гена как Гена, одна проблема, был он Крокодил. Кому охота дружить с Крокодилом? Сложно понять, что у Крокодила на уме, может, там сплошь одни аннексии и планы по защите крокодилов во всем мире без всяких границ от Нила до Нила. В общем, хоть и напрасно, но народ его побаивался. Все, кроме Чебурашки.

Как и сто лет назад в 1917 году, решили Гена и Чебурашка дом построить общий для всех, у кого друзей нет. Собрали обездоленных в городе, человек 15, не меньше, привезли кирпич и построили дом. Самой активной, кроме Гены и Чебурашки, была девочка Галя или Даля, думаю, сама из Вильнюса. Активная такая пионерка.

Как только дом построили, жить там оказалось некому, разошелся народ по своим квартирам. Больше вместе никогда не собирались. Что случилось с Далей, авторы не рассказали, наверно, к себе в Вильнюс уехала. А Гена и Чебурашка вдвоем опять остались.

Чебурашка, Гена и Евросоюз

Идут Гена и Чебурашка по делам своим, а навстречу им отряд марширует. В отряде 27 человек, но всех не показали, только четверых, самых активных.

Впереди командир в очках, пунктуальный и занудный, на немца похож. У него в фарватере еще трое. Идут в ногу — раз, два… Красота.

Чебурашка с Геной давай проситься — возьмите и нас. А рыжий пионер из центральной Европы и говорит высокомерно: "В живой уголок возьмем!" И хохочет злорадно и обидно. А Чебурашка ему: "Мы не хотим в живой уголок, мы хотим в пионеры!" Сказал как отрезал, и ухом не пошевелил. Я эту фразу часто слышал. Только ее Европа не понимала.

Тут европеец в очках два вопроса задал, каверзных.

— Вы скворечники строить умеете?— спрашивает, чтоб, значит, оценить, сколько беженцев примут Гена с Чебурашкой.

А Гена про беженцев много знает.

— Нет, не умеем, — отвечает, сразу за себя и Чебурашку на всякий случай.

Командир отряда не унимается:

— А костры разводить умеете?— тут Чебурашка плюшевые руки развел в стороны.

— Не умеем, — говорит с испугом, на пионера европейского косясь недобро, вспомнил, видно, как вокруг полыхало семьдесят лет назад.

В общем, поглумились члены отряда и пошли строем жизнь вокруг налаживать.

Но, что интересно, приняли потом и Гену, и Чебурашку в отряд.

Друзья, смотрите советское пророческое кино!