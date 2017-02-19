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Макей 21—22 февраля посетит Москву
20.02.2017 17:14 — Разное | Ежедневник
фото: ria.ru
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей совершит рабочую поездку в Москву 21-22 февраля.
Об этом сообщил
«Двадцать первого-двадцать второго февраля состоится рабочая поездка министра иностранных дел Владимира Макея в Российскую Федерацию. Основной ее темой является повышение эффективности участия Беларуси в интеграционных структурах, штаб-квартира которых расположена в Москве», — сказал официальный представитель МИД Беларуси.
По словам Мирончика, Макей рассчитывает провести рабочую встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Он отметил, что в ходе этой встречи планируется обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня, взаимодействие на международной арене и в международных организациях, а также подготовку к празднованию 25-летнего юбилея установления дипотношений между Беларуси и Россией.
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей совершит рабочую поездку в Москву 21-22 февраля.
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