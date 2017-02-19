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Белорусские «Джили»: успех зависит от рынков сбыта

20.02.2017 16:58 — Разное | Ежедневник  
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Белорусские «Джили»: успех зависит от рынков сбыта

Ориентация только на рынок Евразийского союза не обеспечит окупаемость проекта промышленной сборки автомобилей Geely под Борисовом

       Предполагаемый запуск первой очереди промышленного производства автомобилей «Джили» ожидается в середине года. Работы идут полным ходом и вот-вот наступит долгожданный миг, когда первая белорусская легковушка сойдет с конвейера СЗАО «БЕЛДЖИ». Первая, потому что все остальное, скрученное в стране за эти годы в режиме крупно-узловой сборки - не в счет. Самообман и лазейка для доступа на рынок, особенно в систему государственных закупок.

       Впервые в стране на промышленную основу будет поставлена сварка и окраска кузова, а уровень локализации производства достигнет 30%. Такой уровень локализации, то есть доли «союзной» добавленной стоимости в цене автомобиля, предусмотрен в качестве барьера при перемещении моторных транспортных средств между государствами – участниками ЕАЭС на период  до 1 июля 2018г. Далее указанный уровень локализации согласно решению Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 2014г. № 72 должен составить не менее 50%.

       Достижение 50%-го уровня локализации производства открывает перед белорусским «Джили» и рынки СНГ.

       Изначально проект промышленной сборки в Беларуси затевался почти исключительно с ориентацией на рынок Таможенного союза. Автомобильный рынок России стремительно развивался, а продажи «Джили» в соседней стране, например, в 2013г. составили 27 263 ед.

       Учитывая проектную мощность первой очереди – 60 000 автомобилей (похоже, что о строительстве второй очереди в ближайшие лет пять речи уже не идет), рынок стран ЕАЭС вполне мог на 2/3 загрузить сборочный конвейер белорусского производителя.

       Однако быстрое сжатие авторынка России за последние три года и катастрофическое падение продаж марки Geely на рынке восточной соседки (4473 ед. в 2016 году) требует немедленного поиска ответа на вопрос: куда продавать будем?

       То, что на рынке России нас не ждут из уст посла Сурикова страна узнала еще на старте проекта белорусско-китайской сборки. К сожалению, пока мы строили завод «Джили», они у себя тоже кое-что строили. На сегодняшний день в Российской Федерации созданы мощности по производству 3,2 млн. легковых автомобилей. При этом рынок позволил произвести в прошлом году лишь 1,1 млн. «легковушек». Другими словами, инвесторы сумели загрузить созданные ими производственные мощности менее, чем на 40%.

       Проект крайне амбициозной Стратегии развития автомобильной промышленности в России до 2025 года содержит в качестве цели выход на производство 2,4 млн. легковых автомобилей к концу периода. Это значит, что планово невостребованными окажутся четверть производственных мощностей.

       Автомобильный рынок Казахстана в принципе закрыт для поставок белорусской продукции высокими ставками утилизационного сбора. Поставки белорусских «Джили» в эту страну в 2016 году прекращены.

       Для полноты картины напомню, что продажи Geely в нашей стране в прошлом году составили около 750 автомобилей, а сама марка в рейтинге продаж национального авторынка обосновалась на девятой строке.

       Стремление к более высокому уровню локализации будет предъявлять все более высокие требования к объему производства. Локализация производства отдельной модели легкового автомобиля на 50% экономически оправдана при объеме выпуска не менее 10-15 тысяч. Потенциально в ближайшие годы такой рынок сбыта может быть обеспечен только в сегменте SUV.

       И если в Беларуси  автопроизводитель еще может рассчитывать на масштабные государственные закупки легковых седанов, то конкуренция в этом сегменте на рынке Российской Федерации не дает оснований рассчитывать на серьезные продажи.

       SUV, SUV и еще раз SUV, пока производители российских иномарок не заполнили популярный сегмент автомобилей повышенной проходимости.

       Достижение 50%-ой локализации откроет для автопроизводителя рынок соседней Украины. На сегодняшний день это единственный крупный авторынок в СНГ, который находится в стадии роста. В 2016 году прирост рынка новых легковых автомобилей составил 39%. Конечно, 64 478 автомобилей – это не докризисные 623 тысячи (!), но уже кое-что. Тем более, что еще пару лет тому марка Geely устойчиво входила в топ-3 самых популярных у украинцев брендов.

       Однако и здесь не все просто. Эхо торговой войны докатилось и до автомобильной отрасли. Энергичные действия белорусской таможни по фактическому запрету доступа на белорусский рынок с середины 2014 года продукции лидера украинского автопрома – Запорожского автомобильного завода вряд ли останутся безответными при попытке выйти на рынок южной соседки.  Как говорится, не руби сук…

       Как бы там ни было, менеджменту СЗАО «БЕЛДЖИ» совместно с Минпромом, МИД, Минторгом пора разработать внятную, основанную на реалиях автомобильных рынков, программу сбыта готовой продукции. И, желательно, с минимальной бюджетной поддержкой: не до «Джили», быть бы живу…

 
 
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Ориентация только на рынок Евразийского союза не обеспечит окупаемость проекта промышленной сборки автомобилей Geely под Борисовом

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