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Макей и Лавров встретятся в Москве

20.02.2017 17:32 — Разное | БДГ  
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Глава МИД Беларуси Владимир Макей 21-22 февраля совершит рабочую поездку в Москву для встречи со своим российским коллегой министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

На сайте внешнеполитического ведомства названа главная тема визита – «повышение эффективности участия Беларуси в интеграционных структурах, штаб-квартиры которых расположены в Москве».

В ходе рабочей встречи глав внешнеполитических ведомств будут обсуждаться актуальные вопросы о взаимодействии на международной арене и в международных организациях, а также подготовка к празднованию 25-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Беларусью и Россией.

 
 
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Глава МИД Беларуси Владимир Макей 21-22 февраля совершит рабочую поездку в Москву для встречи со своим российским коллегой министром иностранных дел РФ Сергеем...

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