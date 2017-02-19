Глава МИД Беларуси Владимир Макей 21-22 февраля совершит рабочую поездку в Москву для встречи со своим российским коллегой министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси .

На сайте внешнеполитического ведомства названа главная тема визита – «повышение эффективности участия Беларуси в интеграционных структурах, штаб-квартиры которых расположены в Москве».

В ходе рабочей встречи глав внешнеполитических ведомств будут обсуждаться актуальные вопросы о взаимодействии на международной арене и в международных организациях, а также подготовка к празднованию 25-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Беларусью и Россией.