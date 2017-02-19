ГАИ ищет очевидцев ДТП, в котором два человека получили травмы различной степени тяжести.





Авария произошла 18 февраля в 14.30 в Могилеве. По информации ГАИ, 54-летний водитель BMW ехал по проспекту Шмидта и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении Peugeot под управлением 52-летней женщины. От удара последний отбросило в Volkswagen.





В результате ДТП водитель и пассажир Peugeot получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция просит очевидцев ДТП и тех, у кого есть записи видеорегистраторов, позвонить по телефонам: 8 0222 48-44-44, 46−44−44.