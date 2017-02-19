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В Могилеве в столкновении трех автомобилей пострадали два человека

20.02.2017 17:33 — Разное | Tut.by  
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ГАИ ищет очевидцев ДТП, в котором два человека получили травмы различной степени тяжести.


Авария произошла 18 февраля в 14.30 в Могилеве. По информации ГАИ, 54-летний водитель BMW ехал по проспекту Шмидта и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении Peugeot под управлением 52-летней женщины. От удара последний отбросило в Volkswagen.


В результате ДТП водитель и пассажир Peugeot получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция просит очевидцев ДТП и тех, у кого есть записи видеорегистраторов, позвонить по телефонам: 8 0222 48-44-44, 46−44−44.

 
Теги: Могилев
 
 
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Госавтоинспекция просит очевидцев ДТП и тех, у кого есть записи видеорегистраторов, позвонить по телефонам: 8 0222 48-44-44, 46−44−44.

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