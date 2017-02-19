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В Скиделе над железнодорожными путями появится новый путепровод

20.02.2017 17:31 — Разное | Tut.by  
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Новый путепровод построят в Скиделе. Его возведут на участке между Скиделем и деревней Партизанская на дороге, ведущей в сторону Волковыска и Мостов. Построят его неподалеку от существующего нетипового путепровода. Он хорошо знаком местным водителям своей извилистой формой, сообщает БЕЛТА.


Фото: Инга Шкелер, носит иллюстративный характер

«Движение транспорта там интенсивное. Реконструировать существующий путепровод, построенный еще в середине прошлого века, нецелесообразно, поэтому было принято решение о строительстве нового», — рассказали в РУП «Гродноавтодор».

К путепроводу от трассы М6 также будет проложен новый участок дороги протяженностью 1,6 км.

«Новый 55-метровый путепровод будет прямым, ширина полосы движения увеличится с 3,5 до 4,5 м, обустроен будет и пешеходный тротуар шириной 2 м со стороны жилой постройки», — отметили в РУП «Гродноавтодор».

Появится пешеходная дорожка и на подходе к путепроводу, она будет освещена на всем протяжении. Новые подходы будут удалены от жилой застройки, что снизит дискомфорт от шумового воздействия транспорта.

Начало работ запланировано на вторую половину 2017 года, сдать объект планируют в первой половине 2018-го. Движение на время строительства перекрываться не будет. Существующий путепровод и подходы к нему разберут лишь после ввода в эксплуатацию нового. Также на 2017 год в Гродно запланированы работы по расширению 3-километрового участка Индурского шоссе.

Дорога на всем протяжении станет четырехполосной, появятся новые светофорные объекты, а также карманы для левого поворота. Кроме того, в текущем году будет завершено строительство новой городской шестиполосной магистрали к микрорайону Ольшанка со стороны ОАО «Гроднохимволокно».

 
Теги: Гродно
 
 
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Новый путепровод построят в Скиделе. Его возведут на участке между Скиделем и деревней Партизанская на дороге, ведущей в сторону Волковыска и Мостов.

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