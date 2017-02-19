МИНСК, 20 фев — Sputnik. Конфликтующие стороны пока не начали отводить вооружения от линии соприкосновения, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

На минувшей неделе по итогам очередного раунда переговоров трехсторонней контактной группы спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля .

"На данный момент отвода еще нет", — сказал представитель оборонного ведомства.

Ранее замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что отвод войск от линии соприкосновения в Донбассе может быть только взаимный и после суток соблюдения режима тишины. Он также отметил, что с полуночи украинские силовики соблюдают режим тишины.

В заявлении Еврокомиссии о выделении гуманитарной помощи жителями востока Украины говорится, что конфликт в Донбассе далек от разрешения. "Недавняя эскалация насилия в Донбассе показывает, что конфликт далек от того, чтобы быть разрешенным", — отмечается в сообщении.

Вместе с тем в понедельник вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон призывают стороны конфликта на востоке Украины соблюсти перемирие. "Мы призываем обе стороны придерживаться прекращения огня, которое, как было запланировано, должно начаться сегодня" — сказал он журналистам после встречи в Брюсселе с главой Европейского совета Дональдом Туском.

"США продолжат не снимать ответственность с России и требовать, чтобы Россия в соответствии с минскими соглашениями начала деэскалацию насилия на востоке Украины", — сказал он.

Ополченцы и украинские силовики в конце января заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявляли чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями.

По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также наблюдалась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной рядом с Донецком. В самопровозглашенной ДНР заявили, что Донецк подвергся массированному обстрелу из РСЗО "Град" и "Ураган" впервые за почти два года.