Извещение о том, что семью из Веснинки будут выселять по решению суда, Александр Плаксенок получил на следующий день после публикации его истории на TUT.BY . Судебное заседание назначено на завтра, 21 февраля. В исковом заявлении УКС Центрального района просит суд выселить из квартиры по проезду Веснинка, 3, Александра Плаксенка и двух его дочерей в двухкомнатную квартиру на ул. Академика Карского. На зятя и двух внучек жилплощадь не выделили.



Дом Александра Плаксенка на берегу водохранилища Дрозды

Семья Анатолия Плаксенка к переезду не готова. Люди возмущены тем, как город решает их жилищный вопрос: согласно иску, который подал в суд УКС Центрального района, трое из зарегистрированных в доме останутся без жилья и прописки — на зятя и двух внучек жилплощадь не выделили. Все происходящее Андрей Костюк (зять) считает парадоксом:

— В исковом заявлении УКС Центрального района признает, что в квартире № 2 по проезду Веснинка, 3, зарегистрировано шесть человек — собственник Александр Плаксенок, его две дочери, зять и две внучки. Но при определении общей площади жилья, которое предоставляется взамен, меня и дочерей не учитывали. УКС сослался на то, что мы прописались в доме уже после решения о предстоящем изъятии земельного участка (пункт 13 Положения «О порядке реализации имущественных прав граждан при изъятии у них земельных участков». — Прим. TUT.BY). Но ведь мы же семья. Пусть бы тогда нас не прописывали!



Андрей Костюк будет судиться с городом за участок и дом

Андрей также возмущен тем, как методично город собирал информацию о его семье. В частности, 14 декабря 2015 года представители ЖРЭО и УКСа Центрального района пришли в дом в Веснинке и составили акт о том, что Андрей Костюк с женой Оксаной и детьми там не проживает.

— У нас в апреле родилась вторая дочь, — рассказывает Андрей. — На тот момент в доме были отключены все коммуникации. Вынуждены были временно уехать к моим родителям, потому что растить ребенка и ходить за водой на соседнюю улицу было крайне сложно. Но город этим актом не ограничился. Еще были собраны сведения из детской поликлиники, куда возили детей на прием (расположена не по месту регистрации) и РУВД Советского района. Милиция опросила соседку из 1-го дома, которая рассказала, что мы с женой не проживаем в доме постоянно, а используем его как дачу.

Получилось, что все вышеизложенные обстоятельства и стали причиной того, что Андрея Костюка и двух его дочерей город не учел, когда подыскивал семье квартиру взамен дому в Веснинке.

Кроме двухкомнатной квартиры общей площадью 49,9 квадратных метра, семье Александра Плаксенка планируется выплата денежной компенсации — 147,7 тысячи рублей. Сумма была рассчитана по схеме, которая приводится в исковом заявлении: «рыночная стоимость объекта недвижимости по проезду Веснинка, 3, кв. 2, составила 258,9 тысячи рублей (после деноминации). Рыночная стоимость объекта недвижимости по ул. А. Карского составила 111,2 тысячи рублей. Соответственно, денежная компенсация дополнительно к предоставляемой квартире составила 147,7 тысячи рублей» (документ есть в редакции. — Прим. TUT.BY).





Ответ на то, как семье в последующем делить квартиру, УКС дает в иске: «В сложившейся ситуации Костюк Андрей и его дочери приобретают право пользования предоставляемым жилым помещением (двухкомнатной квартирой) на тех же условиях, на которых они имели право пользования квартирой № 2 в жилом доме по проезду Веснинка, 3». Проще говоря, Андрей с двумя дочками может зарегистрироваться в квартире и проживать там, как это было с домом в Веснинке.

Заседание по иску УКСа Центрального района начнется 21 февраля в суде Центрального района. Андрей Костюк говорит, что настроен решительно. За участок и дом он судится не первый раз. Семье даже пытался помочь адвокат Алексей Ермошин (сын председателя ЦИК Лидии Ермошиной. — Прим. TUT.BY), когда рассматривался вопрос об отмене решения Мингорисполкома о внесении изменений в Градостроительный проект детального планирования квартала усадебной застройки ул. Веснинка — пер. Веснинка — проспект Победителей (от 16 июня 2016 года № 1682).

— Жаль, что тогда неправильно поставили вопрос в иске и проиграли суд, — говорит Андрей Костюк. — Тогда, возможно, и обошлось бы без выселения. Суд, который назначен на завтра, — последняя надежда остаться в Веснинке. Прописался там с детьми лишь потому, что мы семья. Никто не ставил цели нажиться на квартирах и выплатах — это же ведь городу понадобился наш участок. Цель у нас была и есть одна — остаться жить в Веснинке.