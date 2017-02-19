Гомельчанина Александра Семенова, подавшего иск в суд на налоговую инспекцию, освобождили от уплаты налога на «тунеядство».

На шестом по счету заседании рабочей группы при Гомельском горисполкоме 17 февраля было решено освободить от уплаты сбора на финансирование госрасходов 82 человека, в числе которых 53-летний житель Гомеля Александр Семенов, сообщает газета «Гомельские ведомости».

В ноябре Семенов получил извещение из налоговой о необходимости уплаты налога «на тунеядство», после этого он обжаловал документ в районной, а затем областной налоговой инспекции, но получил отказ.

Семенов обратился в суд с иском, в котором просил признать декрет президента противоречащим Конституции, а его самого – гражданином, который участвует в финансировании государственных расходов.

Предварительное заседание по иску местного жителя Александра Семенова, признанного государством «тунеядцем», к налоговой инспекции прошло 14 февраля в суде Центрального района Гомеля.

Очередное заседание назначено на 21 февраля, но в понедельник стала известна информация об освобождении Семенова от уплаты налога. Комиссией были учтены объективные причины – наличие трудового стажа и факт его работы на принадлежащем ему земельном участке в 2015 году.

Напомним, что Александр Лукашенко 2 апреля 2015 года подписал декрет № 3 "О предупреждении социального иждивенчества". Граждане, которые не принимают участия в финансировании госрасходов в течение 183 дней в году, будут платить в казну сбор в 20 базовых величин.

Реализация декрета вызвала волну негодования в обществе. Несколько тысяч минчан и жителей регионов 17 февраля провели так называемый «Марш рассерженных белорусов» против декрета о социальном иждивенчестве .

Митинги против налога на тунеядство прошли в областных городах Беларуси воскресенье, 19 февраля.

Фото: БелаПАН