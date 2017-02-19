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Освобожден от налога «на тунеядство» гомельчанин, подавший иск на налоговую
Гомельчанина Александра Семенова, подавшего иск в суд на налоговую инспекцию, освобождили от уплаты налога на «тунеядство».
На шестом по счету заседании рабочей группы при Гомельском горисполкоме 17 февраля было решено освободить от уплаты сбора на финансирование госрасходов 82 человека, в числе которых 53-летний житель Гомеля Александр Семенов,
В ноябре Семенов получил извещение из налоговой о необходимости уплаты налога «на тунеядство», после этого он обжаловал документ в районной, а затем областной налоговой инспекции, но получил отказ.
Семенов обратился в суд с иском, в котором просил признать декрет президента противоречащим Конституции, а его самого – гражданином, который участвует в финансировании государственных расходов.
Очередное заседание назначено на 21 февраля, но в понедельник стала известна информация об освобождении Семенова от уплаты налога. Комиссией были учтены объективные причины – наличие трудового стажа и факт его работы на принадлежащем ему земельном участке в 2015 году.
Напомним, что Александр Лукашенко 2 апреля 2015 года
Реализация декрета вызвала волну негодования в обществе. Несколько тысяч минчан и жителей регионов 17 февраля провели так называемый
Митинги против налога на тунеядство прошли
Фото: БелаПАН
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Гомельчанина Александра Семенова, подавшего иск в суд на налоговую инспекцию, освобождили от уплаты налога на «тунеядство».
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