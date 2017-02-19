



КГБ Беларуси вскрыл и пресек коррупционную деятельность генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Сергея Сосновского.

Он задержан с поличным при получении взятки в особо крупном размере - 5 тыс долларов. Информация об этом размещена на сайте Комитета госбезопасности, сообщает БЕЛТА .

В качестве взяткодателя выступал Владимир Тимошпольский - бывший заместитель председателя Президиума НАН Беларуси, который также задержан. Установлено, что в 2015 году Владимир Тимошпольский достиг договоренности об оказании Сергеем Сосновским за незаконное денежное вознаграждение содействия одной из украинских компаний в получении заказа на производство ремонтных работ на нефтепроводе "Мозырь-Брест" стоимостью 8 млрд (неденоминированных) белорусских рублей. При этом качество предоставляемых услуг не соответствовало требованиям белорусского законодательства.

В целях маскировки преступной деятельности, "обхода" требований белорусского законодательства в сфере производства строительных работ, а также обналичивания преступных доходов фигуранты разработали преступную схему с вовлечением в нее подконтрольных коммерческих структур и индивидуальных предпринимателей. Фигурантов дела отличало четкое распределение обязанностей.

Занимая высокое должностное положение, Сергей Сосновский сопровождал реализацию "договорного" контракта и обеспечивал перечисление в адрес коммерческих структур авансовых платежей. Владимир Тимошпольский в свою очередь обеспечивал обналичивание и распределение денежных средств между участниками преступной схемы.

В отношении Сергея Сосновского возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.430 УК (получение взятки), в отношении Владимира Тимошпольского - по ч.2 ст.431 УК (дача взятки). К задержанным применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые оперативно-разыскные и следственные действия, направленные на выявление и документирование иных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.