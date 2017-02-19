|
Четыре компании с белорусскими корнями вошли в топ-100 крупнейших аутсорсинговых бизнесов мира
20.02.2017 19:40 — Разное | Ежедневник
qxas.co.uk
Международная ассоциация IAOP опубликовала ежегодный рейтинг лучших аутсорсинговых компаний — The 2017 Global Outsourcing 100.
Также в рейтинг вошли компании, которые имеют в Беларуси центра разработок и дистрибуторские офисы, Ciklum, Colliers International и др.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международная ассоциация IAOP опубликовала ежегодный рейтинг лучших аутсорсинговых компаний — The 2017 Global Outsourcing 100.
|
Архив (Разное)
Комментарии