



Результаты последнего российского соцопроса приучают россиян к мысли: «Что-то не то там у белорусов».

Всероссийский центр изучения общественного мнения обнародовал на минувшей неделе результаты последнего исследования, согласно которым белорусско-российская дружба стала уже и совсем не дружбой. Так, за введение виз с Беларусью выступили 78% опрошенных россиян. Кроме того, большинство респондентов считают, что Беларуси не стоит предоставлять скидки на энергоносители.

В интервью Thinktanks.by руководитель института «Палітычная сфера», политолог Андрей Казакевич объясняет причины столь резкой перемены в отношении россиян к последнему союзнику в Европе.

- Эти вопросы, в первую очередь те, что касаются безвизового режима, цен на газ, нефть, являются именно теми вопросами, по которым обычные россияне не имеют полной информации, не имеют возможности делать собственные выводы и поэтому вынуждены ориентироваться в своих оценках на то, что предлагается им средствами массовой информации, то есть российской властью. Тут результаты связаны исключительно с тем, какую сейчас информационную политику проводит Кремль, иначе говоря, каким образом сегодня в России освещается Беларусь, белорусско-российская проблематика.

Второй фактор — это то, каким образом формулировались вопросы. А они формировались так, что, очевидно, людей подталкивали к определенным ответам. Например, говорилось о том, что Беларусь ввела безвизовый режим для 80 стран, но при этом не раскрывалось, что это решение касается только тех, кто прибывает в аэропорт, что речь идет об очень коротком промежутке времени — пяти днях. Конечно, если бы весь этот контекст раскрывался, то результаты были бы совсем иными. Подчеркну, что это был телефонный опрос, не анкета. Понятно, что при устном опросе даже интонация имеет значение, потому что может повлиять на ответы респондентов. Что же цены на российский газ для Беларуси, то это в принципе скользкий вопрос, который еще и требует очень большого количества уточнений, которые за время такого опроса обычно не делаются. Поэтому я бы к этим цифрам не относился бы очень серьезно, тут надо смотреть больше на интерпретации ответов, которые дают в том числе и социологи ВЦИОМ, и все остальные. На то, как используются эти цифры и для чего.

- И для чего же, на ваш взгляд?

- Выглядит как продолжение информационной не то, чтобы войны — это слишком пока громко — но некоего информационного противостояния. Опрос ВЦИОМ призван еще раз продемонстрировать, укрепить и подготовить общественную мысль о том, что у Минска существуют какие-то проблемы, что-то не очень хорошо там у белорусов. И вот результат: большинство россиян относится к Беларуси уже не так, как прежде.

- Есть мнения о подготовке чуть ли не вторжения российских войск в Беларусь после серьезной работы с общественным мнением России. Или Москва делает такие шаги на всякий случай?

- Мое мнение я бы назвал по этому вопросу, скорее, консервативным. Думаю, давление будет продолжаться, будут попытки вернуть больший контроль над Беларусью. Но мне кажется, что сценарий реального вмешательства, смена власти, например, все-таки пока маловероятен. Это будет рискованная акция, а рискованных акций российская власть уже наделала за последние три года. Сейчас все у россиян более-менее хорошо идет — и снова рисковать в ситуации, в которой сложно предсказать результаты, Россия вряд ли будет. Это не выглядит возможным сейчас, ситуация обострится, если Минск перешагнет красную линию в отношениях с Кремлем.

- А где проходит красная линия?

- Явным и однозначным переходом такого рубежа может стать ситуация, если Беларусь поставит под вопрос свои союзнические отношения с Россией. Например, объявит о выходе из Союзного государства, из ОДКБ, из евразийской интеграции. Или системно начнет блокировать позицию России в межгосударственных структурах, или открыто выступать против российской внешней политики в международных организациях, например, в ООН. И тут следует напомнить, что Беларусь все три последних года поддерживает Россию, ни разу в ООН не было проявления антироссийской политики. Если Беларусь предпримет такие действия, Россия решится на изменение ситуации. При этом не думаю, что это будет военная операция, вторжение, о котором говорит ряд наших экспертов. Есть достаточно много других вариантов дестабилизации, в первую очередь политической, путем в том числе активизации сторонников «русского мира», через игру с силовыми структурами, через завязанных на Россию чиновников.