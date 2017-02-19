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За Ferrari F50 Майка Тайсона хотят выручить более двух миллионов долларов

20.02.2017 17:39 — Разное | Tut.by  
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Суперкар F50 по праву считается одной из величайших в истории Ferrari моделей. Машина сама по себе редкая, а этот экземпляр суперкара 1995 года выпуска, который выставляет на продажу аукционный дом RM Sotheby’s, оказывается еще ценнее — раньше он принадлежал легендарному Майку Тайсону. 


Всего было собрано 349 экземпляров F50, знаменитый боксер стал 73-м по счету владельцем суперкара, выпуск которого Ferrari приурочила к своему полувековому юбилею — всего в Америке своих покупателей нашли 50 единиц модели.


Тайсон, проездив на своей F50 4900 миль, через несколько лет продал ее одному местному компьютерному магнату Кевину Маркусу, в 2005 году машина снова сменила владельца и попала в руки автомобильного энтузиаста из Джорджии — он-то и позаботился о суперкаре должным образом, в частности заменив масляный и водяной насосы, а также шины и оптику.


Спустя еще пять лет Ferrari Тайсона (уже с 5320 милями или около 8500 км пробега) оказалась у одного из местных дилеров, который, в свою очередь, не поскупился на новые детали для 4,7-литрового V12 мощностью 520 л.с. — в общем, состояние выставляемого на продажу F50 обещают идеальное!


F50 Тайсона пойдет с молотка 11 марта, когда пройдут очередные торги RM Sotheby’s. Стартовая стоимость лота — около 2,3 миллиона долларов.

 
 
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Ferrari F50 1995 года выпуска когда-то принадлежал боксеру Майку Тайсону, а теперь будет продан с аукциона после смены нескольких владельцев.

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