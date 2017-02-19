В суде Центрального района сегодня, 20 февраля, состоялось слушание по иску в отношении Татьяны Маринчик, супруги Ивана Игнатовича, которую не учли в решении о выселении дома в Лебяжьем. Представитель компании «Тапас» считает, что она не имеет права на компенсацию за сносимое жилье и должна переселится в квартиру, где уже зарегистрированы ее муж Иван и его бывшая супруга Галина. Юрист застройщика также высказал предположение о фиктивности брака Маринчик и Игнатович, так как «новая жена и старая жена — родственницы».





Напомним, что по решению суда Центрального района от 1 декабря 2016 года семью Игнатовичей предписано «расселить» в три двухкомнатные квартиры в домах по ул. Выготского, 133, ул. Руссиянова, 46, пр. Газета «Звязда», 69. Жильцы, 10 человек, сняты с регистрационного учета в доме на улице Ржавецкой. Их зарегистрировали в этих трех квартирах. Новую супругу Ивана Игнатовича, Татьяну Маринчик (она появилась и зарегистрировалась в доме, пока шли судебные заседания) в своем итоговом решении суд не учел. Теперь она единственный официальный жилец в доме по адресу: ул Ржавецкая, 77−1.

По иску «Тапаса» о выселении Маринчик Татьяны суд Центрального района вынес сегодня определение: приостановить производство по этому делу до окончания прокурорской проверки по надзорной жалобе. Сколько будет длиться проверка, пока неизвестно.

В своем выступлении после судебного заседания юрист компании «Тапас» высказал предположение о фиктивности брака Ивана Игнатовича и Татьяны Маринчик.

— Новая жена и старая жена — родственницы. Игнатовичи идут на всяческие ухищрения, в том числе заключают браки с родственниками: Татьяна Маринчик является родной племянницей Галины Константиновны и ранее проживала по ул. Ржавецкой, 20. Говорить о том, что у них с племянницей такие безобразные отношения, что ей приходится в таком возрасте залазить на кран — спекуляции на общественном мнении. И мы хотели бы узнать, где и с кем фактически проживает Маринчик. У нас по этому поводу есть сомнения. И если сам ответчик или его представитель не разъяснит некоторые моменты совместного проживания, то мы будем ходатайствовать перед судом о подтверждении родства и наличия совместной недвижимости в доме.



Застройщик подозревает Ивана Игнатовича в заключении фиктивного брака с Татьяной Маринчик

Адвокат Татьяны Маринчик считает, факт родства на суть дела не влияет.

— Мы не признаем исковое требование «Тапаса», так как считаем, что застройщик нарушил имущественное право собственника — ее супруга, Ивана Игнатовича. Считаем, что застройщик должен был выделить ей дополнительно 15 м² жилой площади. Фактически, это еще одна комната. Маринчик не была извещена о слушании дела о выселении членов семьи Игнатович, не была привлечена к участию в судебном процессе. На наш взгляд, это сделано умышленно. Предоставлять же какие-либо доказательства «Тапасу», что Татьяна Маринчик проживает или не проживает со своим мужем, наша сторона не обязана. Наша позиция — она живет по адресу Ржавецкая, 77−1 и ведет совместное хозяйство с супругом.

Выселение Татьяны Маринчик — не единственный вопрос, который предстоит решить через суд. Названная квартира находится в долевой собственности семьи Игнатовичей: 1/3 принадлежит Галине Игнатович, 1/6 — ее бывшему мужу, Ивану Игнатовичу, по ¼ у сыновей, Александра и Константина Игнатовичей.

Двое собственников дома по ул. Ржавецкой — Галина и Иван Игнатовичи, претендуют нам предоставление денежной компенсации в размерах, соответствующих стоимости долей в доме, а семьи сыновей — на две квартиры обшей площадью не менее 120 м². Застройщик предлагает свои два варианта — или денежная компенсация или три квартиры общей площадью 151 м². Договориться собственники с застройщиком не сумели.

В день принудительного выселения Галина Игнатович забралась на башенный кран стройки «Тапаса» возле своего дома и грозила сброситься, если не будет обеспечено справедливое возмещение за сносимый дом. В итоге переговоров в Мингорисполкоме было принято решение отложить выселение.

Игнатовичи продолжают жить в доме в Лебяжьем — 1 февраля прокурор города приостановил решение суда Центрального района о их выселении в предоставляемые застройщиком квартиры.