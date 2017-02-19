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Футболист сборной Финляндии прибыл на просмотр в БАТЭ

20.02.2017 16:16 — Разное | Tut.by  
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В расположение БАТЭ, работающего на втором турецком сборе-2017, прибыл финский нападающий Яссе Туоминен (1995), которому предстоит недельный просмотр, сообщает официальный сайт борисовчан.


Яссе Туоминен. Фото: fcbate.by

Этот футболист в предыдущем сезоне выступал на родине за «Лахти» и в 27 чемпионатных матчах забил 10 мячей. А также помог своей команде завоевать Кубок лиги, причем в финале был повержен небезызвестный СИК (0:0, по пенальти 4:3), с которым БАТЭ доводилось соперничать в квалификации Лиги чемпионов.

Потенциальный новичок «желто-синих» имеет в активе два поединка в рядах национальной сборной Финляндии. Дебют состоялся 9 января 2017-го в контрольной игре с Марокко, когда Туоминен вышел на замену на 73-й минуте.

 
 
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В расположение БАТЭ, работающего на втором турецком сборе-2017, прибыл финский нападающий Яссе Туоминен (1995), которому предстоит недельный просмотр.

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