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В Китае клон Porsche Macan врезался в настоящий "Порше"
В Китае кроссовер Zotye SR9, являющийся почти точной копией Porsche Macan, врезался в настоящий Porsche Cayenne. Об этом сообщает издание
Авария произошла в Шанхае. При этом темно-красный кроссовер Zotye, судя по всему, был куплен совсем недавно — на автомобиле еще нет номеров. За рулем этой машины находилась девушка. Издание опубликовало только одну фотографию происшествия, поэтому оценить повреждения внедорожников невозможно.
Модель SR9 предлагается со 190-сильным двухлитровым мотором. Цены на кроссовер начинаются от 108,8 тысячи юаней (около 16 тысяч долларов США).
В прошлом году в Китае произошла
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За рулем кроссовера Zotye SR9, являющегося почти точной копией Porsche Macan, находилась девушка.
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