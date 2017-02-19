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В Китае клон Porsche Macan врезался в настоящий "Порше"

20.02.2017 15:59 — Разное | Tut.by  
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В Китае кроссовер Zotye SR9, являющийся почти точной копией Porsche Macan, врезался в настоящий Porsche Cayenne. Об этом сообщает издание Carnewschina.


Авария произошла в Шанхае. При этом темно-красный кроссовер Zotye, судя по всему, был куплен совсем недавно — на автомобиле еще нет номеров. За рулем этой машины находилась девушка. Издание опубликовало только одну фотографию происшествия, поэтому оценить повреждения внедорожников невозможно.

Модель SR9 предлагается со 190-сильным двухлитровым мотором. Цены на кроссовер начинаются от 108,8 тысячи юаней (около 16 тысяч долларов США).

В прошлом году в Китае произошла еще одна похожая авария. Тогда кроссовер Landwind X7, клон Range Rover Evoque, врезался в настоящий «Эвок». Виновником ДТП признали водителя «Лэндвинда».

 
 
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За рулем кроссовера Zotye SR9, являющегося почти точной копией Porsche Macan, находилась девушка.

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