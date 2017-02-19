В Китае кроссовер Zotye SR9, являющийся почти точной копией Porsche Macan, врезался в настоящий Porsche Cayenne. Об этом сообщает издание Carnewschina .





Авария произошла в Шанхае. При этом темно-красный кроссовер Zotye, судя по всему, был куплен совсем недавно — на автомобиле еще нет номеров. За рулем этой машины находилась девушка. Издание опубликовало только одну фотографию происшествия, поэтому оценить повреждения внедорожников невозможно.

Модель SR9 предлагается со 190-сильным двухлитровым мотором. Цены на кроссовер начинаются от 108,8 тысячи юаней (около 16 тысяч долларов США).

В прошлом году в Китае произошла еще одна похожая авария . Тогда кроссовер Landwind X7, клон Range Rover Evoque, врезался в настоящий «Эвок». Виновником ДТП признали водителя «Лэндвинда».