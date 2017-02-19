﻿ Лаура Дальмайер заработала больше всех призовых на ЧМ-2017 по биатлону. 21.by
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Лаура Дальмайер заработала больше всех призовых на ЧМ-2017 по биатлону

20.02.2017 15:56 — Разное | Tut.by  
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Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, установившая в Хохфильцене рекорд по числу золотых медалей (5) на одном чемпионате мира, собрала самую большую сумму призовых на первенстве планеты.


Лаура Дальмайер. Фото: biathlonworld.com

Как сообщает ТАСС, Лаура Дальмайер заработала 65 тысяч евро призовых. Это больше, чем заработали в сумме все российские биатлонисты (51 тысяча евро).

Среди мужчин больше всех обогатился француз Мартен Фуркад — 45 тысяч евро.

В программу чемпионата мира, который проходил с 9 по 19 февраля, входило 11 гонок. Для получения призовых в личных стартах биатлонистам необходимо было попасть в число 15 лучших, в эстафетах — в шестерку сильнейших. Также лидеры общего зачета Кубка мира и лидеры в каждой из дисциплин за выход на старт получали дополнительные бонусы.

В активе Беларуси одна серебряная медаль чемпионата мира, ее в гонке преследования завоевала Дарья Домрачева. За серебряную награду от IBU полагается 10 тысяч призовых.

 
 
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Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, установившая в Хохфильцене рекорд по числу золотых медалей (5) на одном чемпионате мира, собрала самую большую сумму...

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