Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, установившая в Хохфильцене рекорд по числу золотых медалей (5) на одном чемпионате мира, собрала самую большую сумму призовых на первенстве планеты.



Лаура Дальмайер. Фото: biathlonworld.com

Как сообщает ТАСС , Лаура Дальмайер заработала 65 тысяч евро призовых. Это больше, чем заработали в сумме все российские биатлонисты (51 тысяча евро).

Среди мужчин больше всех обогатился француз Мартен Фуркад — 45 тысяч евро.

В программу чемпионата мира, который проходил с 9 по 19 февраля, входило 11 гонок. Для получения призовых в личных стартах биатлонистам необходимо было попасть в число 15 лучших, в эстафетах — в шестерку сильнейших. Также лидеры общего зачета Кубка мира и лидеры в каждой из дисциплин за выход на старт получали дополнительные бонусы.

В активе Беларуси одна серебряная медаль чемпионата мира, ее в гонке преследования завоевала Дарья Домрачева. За серебряную награду от IBU полагается 10 тысяч призовых.