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Лаура Дальмайер заработала больше всех призовых на ЧМ-2017 по биатлону
Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, установившая в Хохфильцене рекорд по числу золотых медалей (5) на одном чемпионате мира, собрала самую большую сумму призовых на первенстве планеты.
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Среди мужчин больше всех обогатился француз Мартен Фуркад — 45 тысяч евро.
В программу чемпионата мира, который проходил с 9 по 19 февраля, входило 11 гонок. Для получения призовых в личных стартах биатлонистам необходимо было попасть в число 15 лучших, в эстафетах — в шестерку сильнейших. Также лидеры общего зачета Кубка мира и лидеры в каждой из дисциплин за выход на старт получали дополнительные бонусы.
В активе Беларуси одна серебряная медаль чемпионата мира, ее в гонке преследования завоевала Дарья Домрачева. За серебряную награду от IBU полагается 10 тысяч призовых.
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Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, установившая в Хохфильцене рекорд по числу золотых медалей (5) на одном чемпионате мира, собрала самую большую сумму...
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