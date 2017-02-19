C 20 февраля за парковку на бульваре Мулявина начали взимать плату, а за парковку в соседних чужих дворах водители теперь рискуют получить штраф. Об этом пишет агентство « Минск-Новости ».



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Какие участки стали платными и кто освобожден от уплаты

Плату за парковку взимают на участках бульвара Мулявина от проспекта Независимости до улицы Золотая Горка и от улицы Золотая горка до проспекта Независимости. В зону платной парковки попал также проезд между домом № 4 на улице Гикало и домом № 5 на бульваре Мулявина. В общей сложности новая зона платной парковки позволяет единовременно разместить 245 машин.

Плата за оставленный здесь автомобиль пока производится посредством USSD-запросов, SMS, карточек парковки. Вопрос установки паркоматов открыт: если в них будет необходимость, и пользователи выразят соответствующие пожелания, со временем паркоматы могут появиться в этой зоне. Стоимость услуги составляет 1 рубль в час.

Но платить за оставленный в районе бульвара Мулявина автомобиль придется не всем. Среди нюансов, которые учли при введении этой зоны платной парковки, — расположение в ней детского сада. С его руководством предварительно проведена работа, и родители, которые привозят детей в садик на машинах, могли сообщить регистрационные номера своих автомобилей для внесения в базу. На данный момент набралось около 30 номеров госрегистрации. Для этих транспортных средств в определенные часы (с 7.00 до 8.30 и с 16.30 до 18.00) парковка останется бесплатной.

Для посетителей детской поликлиники № 1 также прорабатывается возможность оставлять машины в районе бульвара Мулявина бесплатно. Предполагается, что при заказе талона на посещение врача родители детей смогут предупредить, что привезут ребенка на машине, продиктовать ее номер. Регистратор же передаст данные о времени приема и регистрационном номере автомобиля в ГУ «Парковки столицы», и в течение нескольких часов в указанное время плата с этого автомобиля взиматься не будет.

Кого могут оштрафовать за парковку в соседних дворах

Предусмотрено и то, как защитить интересы жителей домов, прилегающих к новой зоне платной парковки.

«Как показывает практика, когда парковка в определенной части города становится платной, автомобилисты начинают оставлять свои машины в прилегающих дворах. Поэтому в течение месяца жильцов домов, находящихся в зоне платной парковки в районе бульвара Мулявина, призывали предоставить в „Парковки столицы“ регистрационные номера их транспортных средств и автомобилей их гостей для включения этих сведений в базу данных учреждения», — говорит директор «Парковок столицы» Олег Лещинский.

На въездах в эти дворы установлены знаки, запрещающие заезд на дворовую территорию транспорта, кроме машин жильцов и спецтехники. Таким образом, инспекторы «Парковок столицы», выполняя контроль оплаты парковки в районе бульвара Мулявина, будут заходить и во дворы.

«Если там обнаружатся посторонние авто, которые отсутствуют в базе, сведения о них передадут в ГАИ для дальнейшего привлечения нарушителей к административной ответственности. Даже наличие абонемента на парковку не освободит автомобилиста от ответственности за это правонарушение», — поясняет он.