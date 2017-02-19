﻿ В Нью-Йорке умер постпред России в ООН Виталий Чуркин. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Нью-Йорке умер постпред России в ООН Виталий Чуркин

20.02.2017 21:03 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В Нью-Йорке умер постпред России в ООН Виталий Чуркин

В Нью-Йорке умер постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин. Ему было 64 года.

Об этом сообщает в пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации. 

"МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался постоянный представитель Российской Федерации при ООН Чуркин", — говорится в сообщении.

Чуркин был представителем России при ООН с апреля 2006 года. Стоит отметить, что Чуркин известен своими скандальными высказываниями об аннексии Крыма и конфликте на Донбассе.

Отмечается, Виталий Чуркин скончался за день до своего 65-летия.

 

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Нью-Йорке умер постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин. Ему было 64 года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Водителей будут штрафовать за парковку во дворах жилых домов возле филармонии и ЦУМа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика