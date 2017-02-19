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В Нью-Йорке умер постпред России в ООН Виталий Чуркин
20.02.2017 21:03 — Разное | Ежедневник
В Нью-Йорке умер постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин. Ему было 64 года.
Об этом сообщает в пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации.
"МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался постоянный представитель Российской Федерации при ООН Чуркин", — говорится в сообщении.
Чуркин был представителем России при ООН с апреля 2006 года. Стоит отметить, что Чуркин известен своими скандальными высказываниями об аннексии Крыма и конфликте на Донбассе.
Отмечается, Виталий Чуркин скончался за день до своего 65-летия.
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В Нью-Йорке умер постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин. Ему было 64 года.
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