



В Нью-Йорке умер постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин. Ему было 64 года.

Об этом сообщает в пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации.

"МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался постоянный представитель Российской Федерации при ООН Чуркин", — говорится в сообщении.

Чуркин был представителем России при ООН с апреля 2006 года. Стоит отметить, что Чуркин известен своими скандальными высказываниями об аннексии Крыма и конфликте на Донбассе.

Отмечается, Виталий Чуркин скончался за день до своего 65-летия.



