В Свободном театре многие до сих пор видят политический проект. Как мне кажется, зря. Из спектаклей этого коллектива, которые довелось увидеть, под категорию «политического» попадает разве что постановка «Время женщин» (сюжет связан с президентскими выборами 2010 года).





Поэтому успокою всех, кто не любит на сцене политику: Свободный — абсолютно нормальный европейский коллектив, который современным языком разговаривает со сцены о проблемах, стоящих перед обществом. Причем предоставляя слово современным белорусским драматургам.

Не исключение — и спектакль «Дежевью» (это не ошибка редакции, в названии сознательно присутствует неточность). Его премьерные показы прошли 18 и 19 февраля. Одноименная пьеса Ольги Прусак (это ее дебют) рассказывает о девушке Кате, которая живет в деревне и работает сторожем на стройке.

Предупрежу сразу: если вы — любитель академического театра, не ходите на «Дежевью». Уверен на сто процентов: вам покажется, что героиня кривляется.





Чрезмерно накрашенная (да что там: лицо актрисы Яны Русакевич покрыто тонной «штукатурки»!), в одежде стиля ретро, ​​Катя хихикает (как в плохих сериалах, которые идут на канале «Россия»), читает графоманские стихи и показывает фотки полуголых мужиков, которых сфотографировала у реки. Получается карикатурно и даже смешно.

Сразу уточню, что по сюжету о Кате снимают кино. Девушка Таня (актриса Юлия Шевчук) будет задавать вопросы из зрительного зала (осторожно, она может оказаться вашей соседкой!), а оператор Влад (актер Павел Городницкий) не только будет транслировать действие на экран, установленный тут же, в зрительном зале, но и сделает героями спектакля двух зрителей. При этом заставит их немного понервничать (если вы не любите внимания к своей персоне, садитесь на последний ряд).

Конечно, главная героиня играет на камеру, поэтому ее игра и манерность по-своему оправданна. Но все-таки ее кривляния — и попытка «оторваться», выделиться из привычной среды. Героиня Яны Русакевич воплощает типаж людей, которые переросли обычных обывателей. Они стремятся к культуре, верят в высокое и искреннее, но им очень не хватает вкуса. Поэтому они остаются между небом и землей. Обыватели им неинтересны.





Неудивительно, что героиня Русакевич отказывает мужчине, который приходит в гости и в соответствии со своим пониманием отношений сразу стремится справить свои сексуальные потребности. А вот до лиц с более высокими интеллектуальными требованиями такие женщины не дотягивают (недаром в названии спектакля есть ошибка). Поэтому в личной жизни у них творится абы что.

Героиня — со своей наивностью и искренностью, ужимками и романтическими мечтами, капризами и высокой планкой ожиданий — становится родной. Поэтому — нечастый случай — после спектакля в воображении начинает легко и без напряжения складываться жизненная история героини до тех событий, которые происходят в пьесе.

А еще «Дежевью» — это мастер-класс от режиссера Владимир Щербаня, который умудрился выстроить мизансцены на мизерный площадке (большую часть помещения занимают зрители). В постановке работает едва ли не каждый миллиметр: «авансцена» (место основного действия), где стоит стол, а за спиной героини висит ковер, наверное, оставшийся на стене еще с советских времен. Один из углов, где она читает свои стихи и демонстрирует фотообои. Внутренние коридоры помещения, где Свободный показывает свои спектакли. Наконец — площадка на улице.





В конце «Дежевью» — позволю себе спойлер — произойдет неожиданный переход от комического к трагическому. А потом случится очень сильный финал. Прыжок главной героини с парашютом превратится в полет Кати к себе настоящей (финальной точкой станет сцена, показанная на экране: Яна Русакевич снимает с себя грим). За толстым слоем косметики мы увидим человека, который в момент, когда решается — жить ему или нет, раскрывается и становится самим собой.

В Свободный театр не надо покупать билеты. Чтобы бесплатно попасть на его постановки, достаточно написать письмо на info@belarusfreetheatre.com. Ваш e-mail включат рассылку. После этого вам придет в письмо с указанием даты и времени показа. А также будет указан телефон, по которому можно забронировать себе место.