﻿ Беларусь не признает паспорта ДНР и ЛНР. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Беларусь не признает паспорта ДНР и ЛНР

20.02.2017 22:31 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Беларусь не признает паспорта ДНР и ЛНР

Правила въезда в Беларусь для людей с документами самопровозглашенных республик Донбасса не изменятся после признания Россией паспортов ДНР и ЛНР.

Об этом заявил представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский, пишет ВВС.

По его словам, указ президента России о признании паспортов ДНР и ЛНР никаких корректив в работу белорусских властей не вносит.

"Если мы такого человека встретим у себя на границе, данный человек через границу пропущен не будет, если у него будут отсутствовать документы, дающие право пересечения госграницы Республики Беларусь", - сказал Бычковский.

Он добавил, что люди с паспортами ДНР и ЛНР не могут въехать в Беларусь через границу с Украиной и ЕС. "Также будет нарушением законодательства и въезд их через российско-белорусский участок границы", - сказал представитель Госпогранкомитета.

Также Бычковский уточнил, что пограничников на российском направлении нет, поэтому вопрос пребывания жителей Донбасса с паспортами ДНР и ЛНР в Беларуси находится скорее в компетенции МВД.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правила въезда в Беларусь для людей с документами самопровозглашенных республик Донбасса не изменятся после признания Россией паспортов ДНР и ЛНР.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Девушка делает все, чтобы влюбиться". "Дежевью" в Белорусском свободном театре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика