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Беларусь не признает паспорта ДНР и ЛНР
20.02.2017 22:31 — Разное | Ежедневник
Правила въезда в Беларусь для людей с документами самопровозглашенных республик Донбасса не изменятся после признания Россией паспортов ДНР и ЛНР.
Об этом заявил представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский, пишет
По его словам, указ президента России о признании паспортов ДНР и ЛНР никаких корректив в работу белорусских властей не вносит.
"Если мы такого человека встретим у себя на границе, данный человек через границу пропущен не будет, если у него будут отсутствовать документы, дающие право пересечения госграницы Республики Беларусь", - сказал Бычковский.
Он добавил, что люди с паспортами ДНР и ЛНР не могут въехать в Беларусь через границу с Украиной и ЕС. "Также будет нарушением законодательства и въезд их через российско-белорусский участок границы", - сказал представитель Госпогранкомитета.
Также Бычковский уточнил, что пограничников на российском направлении нет, поэтому вопрос пребывания жителей Донбасса с паспортами ДНР и ЛНР в Беларуси находится скорее в компетенции МВД.
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Правила въезда в Беларусь для людей с документами самопровозглашенных республик Донбасса не изменятся после признания Россией паспортов ДНР и ЛНР.
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