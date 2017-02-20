Белорусская теннисистка Арина Соболенко, накануне в Дубае впервые в карьере пробившаяся в основную сетку турнира WTA серии «Премьер», выбыла в первом круге.



Арина Соболенко. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

В поединке за выход во второй круг турнира в Дубае с призовым фондом 2 365 250 долларов 18-летняя Арина Соболенко (№ 140 рейтинга WTA) уступила украинке Екатерине Бондаренко (№ 79) — 6:4, 4:6, 3:6.

В случае успеха Арину Соболенко ждала бы встреча с 7-й ракеткой мира испанкой Гарбинье Мугурусой.

Напомним, что в первом круге квалификации 18-летняя белоруска (№ 143 рейтинга WTA) обыграла украинку Людмилу Киченок (№ 406) — 7:5, 6:0, а во втором взяла верх над Александриной Найденовой (№ 243) из Болгарии — 6:2, 6:2.