﻿ Арина Соболенко выбыла в первом круге турнира в Дубае. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Арина Соболенко выбыла в первом круге турнира в Дубае

20.02.2017 15:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, накануне в Дубае впервые в карьере пробившаяся в основную сетку турнира WTA серии «Премьер», выбыла в первом круге.


Арина Соболенко. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

В поединке за выход во второй круг турнира в Дубае с призовым фондом 2 365 250 долларов 18-летняя Арина Соболенко (№ 140 рейтинга WTA) уступила украинке Екатерине Бондаренко (№ 79) — 6:4, 4:6, 3:6.

В случае успеха Арину Соболенко ждала бы встреча с 7-й ракеткой мира испанкой Гарбинье Мугурусой.

Напомним, что в первом круге квалификации 18-летняя белоруска (№ 143 рейтинга WTA) обыграла украинку Людмилу Киченок (№ 406) — 7:5, 6:0, а во втором взяла верх над Александриной Найденовой (№ 243) из Болгарии — 6:2, 6:2.

 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка Арина Соболенко, накануне в Дубае впервые в карьере пробившаяся в основную сетку турнира серии "Премьер", выбыла в первом круге.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Телефон Гитлера продали за 240 тысяч долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика