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По какому курсу посчитают налог с заграничных заработков? Прямая линия с МНС
До 1 марта 2017 года некоторым белорусам нужно отчитаться о доходах за прошлый год. Среди потенциальных плательщиков налога — те, кто получил доход из-за границы или из каких-то других источников не по месту работы в Беларуси. Кому именно нужно заполнить декларацию (а потом — уплатить налог), рассказал начальник управления налогообложения граждан, декларирования доходов и имущества главного управления налогообложения физических лиц МНС Андрей Ковалевский.
Работал на двух работах или получил выигрыш — вызовут ли в налоговую?
Вопрос от Романа: Мать-пенсионерка строит квартиру по направлению исполкома г. Минска (как нуждающаяся). При помощи нельготного кредита и части собственных средств оплачивает 100% стоимости квартиры. Спустя некоторое время застройщик (госкомпания) уменьшает стоимость квадратного метра и переводит на карт-счет излишне уплаченные средства. Необходимо ли подавать какие-нибудь декларации, ведь перечисленные деньги не были доходом?
Ответ: По Налоговому кодексу от подоходного налога освобождаются взносы, возвращаемые физическим лицам в случае удешевления строительства, в том числе проиндексированные в порядке, установленном законодательством.
Вместе с тем, если по суммам возвращаемых взносов ранее был предоставлен имущественный налоговый вычет, то такие взносы подлежат налогообложению подоходным налогом в порядке, установленном ст. 178 Налогового кодекса на основании налоговой декларации, которую физическое лицо обязано представить в налоговый орган по месту постановки на учет в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим календарным годом, в котором были получены такие доходы.
Вопрос от Натальи: В мае 2016 года мой отец пенсионер выиграл денежную сумму в лотерее, которую проводит торговая сеть «Евроопт» «Удача в придачу». Нужно ли ему подавать налоговую декларацию и платить подоходный налог с суммы выигрыша?
Ответ: При выплате доходов физическому лицу белорусская организация в установленном законодательством порядке обязана исчислить, удержать у физического лица и перечислить в бюджет исчисленную сумму подоходного налога. В связи с этим физическому лицу дополнительно представлять в налоговый орган по окончании календарного года налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу в отношении таких доходов не нужно.
Вопрос от Сергея: Работаю официально на двух работах, на одной на полную ставку, на другой — на 0,25 ставки. Все отчисления — а это подоходный, пенсионный — делаются. Нужно ли мне подавать декларацию? Есть ли какой-то лимит суммы от дохода на работах, свыше которого нужно подавать декларацию?
Ответ: При выплате на территории Беларуси физическому лицу доходов, в том числе в виде вознаграждений за выполнение трудовых или иных обязанностей, белорусские организации (белорусские индивидуальные предприниматели), являющиеся источником выплаты этих доходов, признаются налоговыми агентами, которые обязаны исчислить, удержать у физического лица и перечислить в бюджет исчисленную сумму подоходного налога с выплачиваемого дохода. Исходя из данного обстоятельства у физического лица, получившего такие доходы, отсутствует обязанность по представлению по окончании 2016 года в налоговый орган по месту постановки на учет налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу.
Вопрос: Если я в прошлом году получил наследство по завещанию в виде банковского счета в белорусских рублях (более 100 миллионов рублей старыми деньгами), должен ли я платить с этого налог, если да, то какой?
Ответ: Денежные средства, полученные вами в виде наследства, освобождаются от подоходного налога. В связи с этим в отношении этих доходов налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу в налоговый орган представлять не нужно.
Как платить налог, если получал зарплату из-за пределов Беларуси?
Вопрос от Алеси: Я работала в турецкой фирме, и в декабре 2016 г. директор (гражданин Турции) находился в командировке в Турции и оттуда на мое имя через Western Union делал перевод на 300 долларов для расходов фирмы. Сумма не превышает ту, с которой я должна уплатить налог. Должна ли я все равно подать декларацию? И подскажите, пожалуйста, какая максимальная сумма заграничного перевода освобождается от уплаты налогов?
Ответ: Не признаются объектом налогообложения подоходным налогом доходы, полученные физическим лицом в денежной или натуральной форме от другого лица для исполнения его поручения по осуществлению каких-либо расчетов, оплаты в его пользу или в пользу третьих лиц за товары (работы, услуги) либо по передаче третьим лицам полученных средств и исполнению обязательств, в том числе налоговых.
Следовательно, при наличии документов, подтверждающих, что денежные средства, поступившие вам переводом из-за границы, были использованы по поручению директора фирмы для оплаты расходов фирмы (а не в личных целях), то при таких обстоятельствах представлять в налоговый орган по месту постановки на учет налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу не нужно.
Что касается размера дохода, освобождаемого от обложения подоходным налогом, то такой предельный размер установлен законодательством в отношении доходов, получаемых физическим лицом в виде дарения (в денежной и (или) натуральной формах) от других физических лиц, не являющихся их близкими родственниками или свойственниками. От подоходного налога освобождались такие доходы, полученные в 2016 году в пределах 4947 белорусских рублей, полученные по совокупности от всех таких лиц.
Вопрос от Дмитрия: Я работаю в одной из минских частных торговых организаций по трудовому контракту, это мое основное место работы. Поступило предложение от международной иностранной организации провести небольшое маркетинговое исследование, которое я выполнил как физическое лицо. В этом проекте участвовал только я сам и не от лица организации, а самостоятельно. На мой расчетный счет в белорусском банке были переведены деньги, несколькими платежами — доллары США.
Пожалуйста, поясните, что я должен делать, в каком порядке и в какие сроки должен заплатить налог. Как мне его рассчитать и к кому мне нужно обращаться? Я живу во Фрунзенском районе, зарегистрирован в Первомайском. Как мне составить декларацию? Ранее я никогда этого не делал.
Ответ: Вы, являясь налоговым резидентом РБ, при получении в 2016 году доходов от источников за пределами РБ, к которым в том числе относятся вознаграждения за выполненную работу, получаемые от иностранной организации, обязаны представить в срок не позднее 1 марта 2017 г. в налоговый орган по месту постановки на учет (в инспекцию МНС Республики Беларусь по Первомайскому району г. Минска — налоговый орган по месту вашей регистрации) налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу о суммах этих доходов.
Сумма подоходного налога, исчисленная вам налоговым органом на основании представленной декларации, должна быть уплачена в бюджет в срок не позднее 15 мая 2017 года.
При получении физическим лицом доходов в иностранной валюте такие доходы подлежат пересчету в белорусские рубли по официальному курсу, установленному Нацбанком на дату их фактического получения (п. 6 ст. 156 НК).
Дата фактического получения физическим лицом дохода в денежной форме определяется как день выплаты дохода (в том числе перечисления дохода на счета физического лица в банках либо по его поручению на счета третьих лиц, а также день зачисления электронных денег в электронный кошелек физического лица либо по его поручению в электронный кошелек третьих лиц).
Вопрос от Оксаны: Нужно ли подавать декларацию, если я прописана в Беларуси, но живу и работаю за границей — в России, муж прописан в Беларуси, но живет и работает в Германии?
Ответ: Для физических лиц, не признаваемых налоговыми резидентами Республики Беларусь, объектом налогообложения подоходным налогом являются только доходы, полученные ими от источников в Беларуси.
Следовательно, если вы с супругом в 2016 году более 183 дней фактически находились за пределами республики, то при таких обстоятельствах вы с ним налоговыми резидентами Беларуси за 2016 год не признаетесь и плательщиками подоходного налога на территории РБ с доходов, полученных за границей, не являетесь. В связи с этим отсутствует обязанность по представлению налоговой декларации по подоходному налогу в отношении вышеуказанных доходов.
В целях непризнания полученного дохода объектом налогообложения подоходным налогом на территории Республики Беларусь физическому лицу необходимо документально подтвердить факт его нахождения за пределами республики.
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