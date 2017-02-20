﻿ В Opel обнародовали информацию о двигателях для новой Insignia: сплошь турбо и "четверки". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Opel обнародовали информацию о двигателях для новой Insignia: сплошь турбо и "четверки"

20.02.2017 11:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Новый лифтбек Insignia Grand Sport опелевцы рассекретили еще в декабре прошлого года, но о доступной для новинки моторной гамме стало известно только сейчас с началом европейских продаж.


Напомним, что семейство новой Insignia включает также универсал Sports Tourer, а вот седан со сменой поколений из гаммы исчез. Созданная на новой платформе Insignia стала крупнее и легче предшественницы — лифтбек скинул до 175 кг массы, а универсал все 200 кг.


Под капотом новой Insignia на выбор — 1,5-литровая турбированная бензиновая «четверка» с двумя вариантами мощности (138 и 164 л. с.), двухлитровый агрегат мощностью 256 л. с. у топ-версии с полноприводной трансмиссией с изменяемым вектором тяги и 8-ступенчатым «автоматом» (все остальные версии лифтбека и универсала комплектуются 6-ступенчатой «механикой»), а также пара дизелей объемом 1,6 л (109 и 136 л. с.) и 2 л (168 л. с.).


В Европе прием заказов на новую Insignia стартовал 17 февраля, но первые автомобили покупатели получат не раньше лета. Уже известны и цены, которые в Германии начинаются от 25 940 евро за новый лифтбек и 26 940 евро за грузопассажирский вариант.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новая Insignia стала легче и больше, а в гамме двигателей - только четырехцилиндровые агрегаты с турбонаддувом.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Прокуратура Черногории заявила об участии властей России в подготовке переворота
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика