Новый лифтбек Insignia Grand Sport опелевцы рассекретили еще в декабре прошлого года, но о доступной для новинки моторной гамме стало известно только сейчас с началом европейских продаж.





Напомним, что семейство новой Insignia включает также универсал Sports Tourer, а вот седан со сменой поколений из гаммы исчез. Созданная на новой платформе Insignia стала крупнее и легче предшественницы — лифтбек скинул до 175 кг массы, а универсал все 200 кг.





Под капотом новой Insignia на выбор — 1,5-литровая турбированная бензиновая «четверка» с двумя вариантами мощности (138 и 164 л. с.), двухлитровый агрегат мощностью 256 л. с. у топ-версии с полноприводной трансмиссией с изменяемым вектором тяги и 8-ступенчатым «автоматом» (все остальные версии лифтбека и универсала комплектуются 6-ступенчатой «механикой»), а также пара дизелей объемом 1,6 л (109 и 136 л. с.) и 2 л (168 л. с.).





В Европе прием заказов на новую Insignia стартовал 17 февраля, но первые автомобили покупатели получат не раньше лета. Уже известны и цены, которые в Германии начинаются от 25 940 евро за новый лифтбек и 26 940 евро за грузопассажирский вариант.