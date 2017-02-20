При получении взятки КГБ задержало генерального директора ОАО «Гомельтранснефть «Дружба» Сергея Сосновского.

Взятку, по данным КГБ, передал бывший заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Владимир Тимошпольский. Он также задержан.

КГБ не уточняет, когда именно были задержаны оба фигуранта дела, однако информация об этом была распространена сегодня.

По данным следствия, еще в 2015 году Тимошпольский договорился с Сосновским о том, что тот за денежное вознаграждение поможет одной из украинских компаний в получении заказа на ремонт на нефтепроводе «Мозырь-Брест» стоимостью 8 млрд рублей (неденоминированных). Для обхода закона была создана преступная схема из подконтрольных обоим фигурантам коммерческих структур и индивидуальных предпринимателей, сообщается на сайте КГБ .

В отношении гендиректора «Гомельтранснефть «Дружба» возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.430 («получение взятки»), в отношении экс-заместителя председателя Президиума НАН − по ч.2 ст.431 («дача взятки»).