﻿ Суд по делу женщины «на кране» приостановлен. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Суд по делу женщины «на кране» приостановлен

20.02.2017 19:58 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Судебное заседание по делу о выселении минчанки Галины Игнатович приостановлено.

Такое решение на предварительном заседании 20 февраля вынес Центральный суд города Минска, обосновав это необходимостью дополнительной прокурорской проверки.

Напомним, 31 января женщина забралась на строительный кран, чтобы привлечь внимание к своей проблеме: ее семья требует справедливой компенсации за снос дома в Лебяжьем (ул.Ржавецкая) или предоставления нормальных жилищных условий.

Компания-застройщик ООО «Тапас» предложила общую квартиру Галине Игнатович, ее бывшему мужу и его новой жене, не учтя последнюю в распределении жилья.

Сообщается, что прокуратура будет рассматривать решение о выселении еще около месяца, все это время Игнатовичи будут жить в доме на Ржавецкой улице.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судебное заседание по делу о выселении минчанки Галины Игнатович приостановлено. Такое решение на предварительном заседании 20 февраля вынес Центральный суд...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Четыре компании с белорусскими корнями вошли в топ-100 крупнейших аутсорсинговых бизнесов мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика