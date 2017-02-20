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Суд по делу женщины «на кране» приостановлен
Судебное заседание по делу о выселении минчанки Галины Игнатович приостановлено.
Такое решение на предварительном заседании 20 февраля вынес Центральный суд города Минска, обосновав это необходимостью дополнительной прокурорской проверки.
Напомним, 31 января женщина
Компания-застройщик ООО «Тапас» предложила общую квартиру Галине Игнатович, ее бывшему мужу и его новой жене, не учтя последнюю в распределении жилья.
Сообщается, что прокуратура будет рассматривать решение о выселении еще около месяца, все это время Игнатовичи будут жить в доме на Ржавецкой улице.
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Судебное заседание по делу о выселении минчанки Галины Игнатович приостановлено. Такое решение на предварительном заседании 20 февраля вынес Центральный суд...
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