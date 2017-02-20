Судебное заседание по делу о выселении минчанки Галины Игнатович приостановлено.

Такое решение на предварительном заседании 20 февраля вынес Центральный суд города Минска, обосновав это необходимостью дополнительной прокурорской проверки.

Напомним, 31 января женщина забралась на строительный кран , чтобы привлечь внимание к своей проблеме: ее семья требует справедливой компенсации за снос дома в Лебяжьем (ул.Ржавецкая) или предоставления нормальных жилищных условий.

Компания-застройщик ООО «Тапас» предложила общую квартиру Галине Игнатович, ее бывшему мужу и его новой жене, не учтя последнюю в распределении жилья.

Сообщается, что прокуратура будет рассматривать решение о выселении еще около месяца, все это время Игнатовичи будут жить в доме на Ржавецкой улице.