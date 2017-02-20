В этом году в гонке приняли участие более ста любителей экстрима, которые соревновались в трех категориях: "коньки", "лыжи" и "велосипед". Температура воздуха во время мероприятия составляла около 20 градусов ниже нуля.

Маршрут гонки пролегал по льду озера Байкал вдоль западной береговой линии между поселками МРС (Сахюрта) и Листвянка.

Для тех, кто не был готов преодолеть всю дистанцию, была организована "облегченная" версия, маршрут которой составил всего 45 километров и проходил от поселка Большое Голоустное до Листвянки.