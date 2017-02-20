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"Ледовый шторм": покорение Байкала на велосипедах, лыжах и коньках
20.02.2017 20:31 — Разное | Sputnik Беларусь
В этом году в гонке приняли участие более ста любителей экстрима, которые соревновались в трех категориях: "коньки", "лыжи" и "велосипед". Температура воздуха во время мероприятия составляла около 20 градусов ниже нуля.
Маршрут гонки пролегал по льду озера Байкал вдоль западной береговой линии между поселками МРС (Сахюрта) и Листвянка.
Для тех, кто не был готов преодолеть всю дистанцию, была организована "облегченная" версия, маршрут которой составил всего 45 километров и проходил от поселка Большое Голоустное до Листвянки.
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Международная экстремальная гонка под названием "Ледовый шторм" прошла на озере Байкал в пятый раз. Смотрите не видео, как экстремалы покоряли более чем...
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