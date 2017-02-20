

td-nanemige.by

Сколько в Беларуси швейных кластеров, как Байко победили Тоола, зачем обанкротился «Серж» и когда Европа начала открывать двери белорусскому текстилю. EJ.BY и его генпартнер МТБанк предлагают заключительную часть истории белорусского легпрома.

Перекроенные перспективы

В новый исторический период, который начался для Беларуси с распадом СССР, легкая промышленность страны вошла с ворохом нерешенных проблем. За 25 лет независимости их не только не стало меньше, но и заметно прибавилось.

Построенные в советские времена для трудоустройства жен машиностроителей, горняков, металлургов фабрики состарились вместе со своими кадрами. Наверное, только за одним исключением («Милавица») их менеджеры в 1990-е годы не сумели увидеть будущее и перестроить бизнес. Ставка не на собственные бренды, на продажу услуг давальцам привела к тому, что, когда в конце 1990-х забурлила легкая промышленность в теплых краях с самыми дешевыми рабочими руками, отечественные фабрики фактически остались с одним потребителем - Россией. Но и этот рынок постепенно теряется – полугосударственным предприятиям с устаревшим оборудованием и лекалами трудно конкурировать с российскими частниками. Более того, с середины 2000-х годов российские компании постепенно вытесняют белорусские с национального рынка.

Частный бизнес пробовал отыскать свое место в отрасли. Если до кризиса это удавалось, то накрывший экономику страны кризис 2010-х годов значительно перекроил их ряды и перспективы дальнейшего инвестирования. Кризис актуализировал скорейшее вписывание более-менее стабильно работающих в Беларуси бизнесов в мировые тренды, в частности, наращивать и переходить полностью на аутсорсинг. В госсекторе выживаемость демонстрируют (до поры до времени) производители уникальных продуктов вроде льняных (Оршанский льнокомбинат) и специальных («Моготекс») тканей.

2009

«Марк Формэль» Сипаровой и Серикова





Светлана Сипарова (слева) и Андрей Сериков (справа), фото: tut.by

Светлана Сипарова, выйдя из бизнеса отца, начинает свое дело. Ей помогает в этом супруг, также работающий отрасли (на мозырской фабрике «Надэкс» и др.), Андрей Сериков. Супруги создают компанию «Марк Формэль», которая скоро станет одним из крупнейших игроков на белорусском рынке трикотажа.

В этом году на коммунальном аукционе Светлана Сипарова и Андрей Сериков выкупают фабрику в Уезде. Позже приобретаются заброшенные государственные производства в Старых Дорогах, Слуцке, Борисове. Крупные мощности создаются на бывшей Заславской картонажной фабрике. «Марк Формэль» делает крупные инвестиции в маркетинг, привлекает в качестве консультанта Европейский банк реконструкции и развития и выстраивает торговую сеть, которая по франчайзинговым договорам охватывает Беларусь, Россию, Казахстан, Армению, Литву.

Новый владелец SFG и исход белорусских менеджеров

Проблемы у основного владельца SFG и «Милавицы» Индрека Рахумаа приводят к тому, что он сначала продает эстонскую фабрику PTA Grupp, а потом за долги уступает долю в холдинге другому эстонскому бизнесмену Томасу Тоолу.





Томас Тоол, фото: ru.delfi.ee

В 2010 году новый владелец SFG расстается с белорусскими руководителями холдинга Дмитрием Дичковским и Сергеем Кусонским. В 2013 году настанет очередь члена наблюдательного совета SFG Павла Данейко.

В 2013 году уже с поста генерального директора «Милавицы», получив откупные, вынужден уйти Дмитрий Дичковский. Его сменит латвийский экспат Нормундс Озолиньш. При нем проводится перестройка работы с дистрибуторами, в результате которой расторгаются договора с ключевыми франчайзинговыми партнерами в СНГ.

Дмитрий Дичковский после краткого пребывания на руководящей должности в ретейлере Zikо в 2015 году станет вице-председателем правления латвийского производителя галантерейных товаров Lauma Fabrics. Основным владельцем этой фабрики является его бывший наниматель Индрек Рахумаа.

Конфликт «Марко» и Baldinini

Наметившееся сотрудничество «Марко» и итальянской компании Baldinini приводит к скандалу.

Николай Мартынов и Джимми Балдинини, открывший в Минске брендовый бутик, договариваются о пошиве на фабрике “Сан Марко” элитной обуви под совместным брендом Bravo. Она создается по купленным у итальянской фирмы лекалам. Реализовывать обувь планируется через сеть Baldinini, в которую входит свыше 100 магазинов по всему миру.

В итоге «Марко» запустит производство Bravo и сам начнет продажи в Беларуси и России. Владелец Baldinini заявит об отсутствии договоренностей о партнерстве и обвинит белорусского бизнесмена в плагиате.

Дело Дандорфа и швейные кластеры

Весной этого года сотрудниками КГБ задерживается один из родоначальников известного на весь СНГ брестского швейного бизнеса Валентин Дандорф. Учредителя Ассоциации швейных предприятий «Диома» обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

В ноябре 2010 года Валентин Дандорф будет освобожден в зале суда. Его осудят на 2,5 года химии, а также запретят в течение этого срока заниматься любыми видами предпринимательской деятельности.

Созданная Валентином Дандорфом ассоциация «Диома» - одна из крупнейших и одна из сотен швейных компаний, которые с начала 1990-х годов начинают формировать Бресту имидж швейной столицы бывшего СССР. Выгодное географическое положение города на перекрестке каналов поставок импортных тканей и фурнитуры, рабочие руки с простаивающих местных госфабрик позволяют создать в Бресте мощный швейный кластер. В течение 1990-2000-х годов он работает по заказам из России, Украины, Беларуси и других стран СНГ. В лучшие годы в его рамках функционирует около 300 предприятий, на которых трудятся около 10 тыс. человек.

Ассоциация «Диома» до задержания Валентина Дандорфа является одним из крупнейших участников кластера. В нее входят 14 предприятий, работающих под единым брендом «Диома». К крупным брестским бизнесам принадлежит холдинг «Лакби», созданный Русланом Балуновым. Во второй половине 2000-х он активно развивает сеть франчайзинговых магазинов в Беларуси, России и Казахстане. Другие известные фирмы кластера - «Панда» Александра Ласковича, «Нелва» Ивана и Нелли Горошевичей, «Бурвин» Сергея Бурвина, группа компаний «КПВС», специализирующаяся на пошиве рабочей одежды.

Связанный с легпромом бизнес в 1997 году в СЭЗ «Брест» организует Андрей Доброжинецкий. Его компания «Вегас» - крупнейший в стране производитель матрасов, а фирменная сеть магазинов Vegas охватывает Беларусь, Россию, Украину, Чехию, Литву, Молдову, Словакию и Казахстан.

Второй кластер частных швейных бизнесов вырастает за 25 лет вокруг альма матер белорусских текстильщиков – Витебского технологического института. Крупнейшие бизнесы из этого региона – Группа компаний «Имельда» Геннадия Сипарова, зарегистрированная в Дании компания «Бугалюкс», создавшая бренд Birgitta, производитель детского ассортимента «Белль Бимбо», «КиС» Александра Коржуева, новополоцкий холдинг «Любава» Вячеслава Малиновского и Любови Малышевой.

«БелФа» на продажу

В этом году в рамках проекта пилотной приватизации подготовлен список из 7 предприятий, акции которых должны быть предложены потенциальным покупателям. В перечень входят «Купалинка», «Речицкий текстиль» и крупнейший в Европе производитель искусственного трикотажного меха – жлобинская «БелФа».

Фабрика в Жлобине запущена в 1976 году. Искусственный мех, который она производит в огромных масштабах, оказывается модным трендом и не может для массового потребителя заменить натуральное сырье. В итоге «БелФа» вынуждена перепрофилироваться и до сих пор пытается найти свою нишу, частично растеряв технологии и кадры, но создав основу для новой отрасли.

В 1990-е годы «Белфа», когда искусственный мех для шуб оказывае ся никому не нужен, начинает в экспериментальном порядке выпускать мягкие игрушки. Из-за наплыва в нишу частников фабрика сама отказывается от выпуска конечного продукта, но продолжает выпускать сырье.





фото: dream-group.biz

Вокруг «Белфы» вырастает целая индустрия производства мягких игрушек на территории бывшего СССР. Компании Dream Makers Владимира Василенка и Ольги Титенковой, «Мальвина» Игоря Лайкова на долгое время становятся одними из законодателей мод на детские игрушки на постсоветском пространстве.

2010

Российская экспансия «Белвеста»

Совладельцы витебского «Белвеста» инвестируют в развитие розничной сети на российском рынке.

Созданная для этого Группа компаний компания «Белвест Ритейл» сосредотачивается на эконом-сегменте и регионах России – Поволжье, Черноземье, Урале и т. д. В 2016 году число магазинов белорусского производителя в России превышает 300. «Белвест» также входит в число лидеров обувной розницы в Беларуси и через Belwest Trade торгует обувью в магазинах в Латвии. Целью на 2020 год является создание сети из 620 торговых объектов.

В рамках реорганизации бизнеса держателем 45% доли в «Белвесте» становится «Инвестиционно-промышленная компания «Инвестпром», ее владельцами остаются Юрий Суманеев и Дмитрий Гонцов. В течение 2013-2014 годов обсуждается проект создания с участием «Белвеста» холдинга «Промышленная группа «Белвест». В него планируется включить витебский комбинат «КИМ» и нарастить к 2018 году объемы производства с 2 млн пар до 6 млн пар обуви в год. Однако проект не получает развития.

2011

Задержание «главного модника» страны

Под следствием оказывается Александр Варламов - учредитель и директор «Агентства моды Саши Варламова».

Это – старейшее в своем сегменте предприятие, которое работает с 1992 года. Саша Варламов с начала 2000-х годов находится в эпицентре модной жизни столицы. Дизайнер, хореограф, педагог почти на десятилетие становится художественным руководителем центра современного стиля и моды Universum Models Управления по делам культуры Белгосуниверситета и вице-председателем организационного комитета республиканского фестиваля-конкурса моды и фото Мельница моды.

Модельера обвиняют по нескольким статьям, главные из которых «уклонение от уплаты налогов» и «мошенничество в особо крупном размере». В заключении он пробудет 26 месяцев, в 2013 году будет осужден на 5 лет, но отпущен в зале суда под подписку о невыезде. Суд потребует от Саши Варламова погасить ущерб, самую крупную сумму – 2,3 млрд рублей – он должен БГУ.

2012

Холдинг «Обувь-Луч» и его национализация

Минское обувное открытое акционерное общество «Луч» преобразуется в холдинг «Обувь-Луч». В него наряду с управляющей компанией входят три производственных предприятия («Отико», «Сивельга», «Чевляр»), Торговый дом «Луч-М» и группа сервисных фирм («Химическое производство», «Солинсталь», «Лучстрой», «Фиделис», «Комбинат питания «Луч», «ЛучЖилКомплект»).

Из компаний первой волны реорганизации (1995-1996 годов) новый холдинг недосчитывается «ЛеГранда», который в 2007 году выходит из его состава, а с 2014 г ода проходит процедуру банкротства. «Рейлит» с 2013 года интегрируется в «Чевляр». Крупный пакет «Сивельги», которая является членом нового холдинга, принадлежит «Банку БелВЭБ».

С целью дальнейшего развития акционеры «Обувь-Луча» рассматривает два варианта. Один из них предполагает привлечение частного партнера. Сначала рассматривается вариант «Белвеста», но потом выбор падает на китайскую компанию Foshan Nanhal Chengming Trade Сompany. Ей предполагается продать, в том числе 5,4% акций, находящихся на балансе холдинга. Но в конце 2012 года внеочередное собрание акционеров «Обувь-Луча», рассчитывая на оперативную финансовую поддержку, голосует за безвозмездную передачу указанного пакета государству.

В 2013 году таким же образом поступают акционеры “Сивельги” и “Отико”. Они передают государству свои пакеты акций в управляющей компании холдинга “Обувь-Луч” - соответственно, это 5,55% и 10% акций. В итоге государство с 21% пакетом акций становится крупнейшим акционером холдинга.

2012

«Элиз» Ворфоломеева и Жука

Основной акционер компании «Белтопэнерго» Василий Ворфоломеев, в 1990-2000-х сделавший капитал на импорте топлива и металла, приобретает контрольный пакет одного из двух производителей мужских сорочек в стране – дзержинской фабрики «Элиз». Его партнером и совладельцем фабрики становится юрист Андрей Жук.





фото: eliz.by

Около 60% продукции «Элиз» идет на экспорт, фабрика активно работает с российскими и польскими заказчиками по давальческим схемам.

Бизнесмены предпринимают попытку установить контроль над второй фабрикой – мозырской «Надэкс». Но из-за активности конкурента отказываются от проекта и продают свою долю в ней.

Туманное будущее «Сукна» и «Камволя»

С визита в декабре 2012 года на «Камволь» Александра Лукашенко (по его результатам уволены глава «Беллегпрома» Геннадий Вырко и директор «Камволя» Светлана Стрижак) власти безуспешно пытаются найти варианты спасения и развития двух крупнейших минских предприятий легкой промышленности, производителей шерстяных и полушерстяных тканей «Камволя» и «Сукна».

В течение 2012-2016 годов проводятся переговоры с потенциальными инвесторами. «Камволем» интересуется турецкая компания De Textile , но отказывается от предложенного проекта строительства на его базе нового производства. В итоге перманентная модернизация фабрик, включая распродажу части зданий и перенос мощностей, продолжается и по сегодняшний день за государственные средства.

2013

Холдинг «Марко» и его программа

Минэкономики регистрирует второй холдинг в обувной промышленности страны – «Белорусскую кожевенно-обувную компанию «Марко».

Этому предшествует передача по указу президента за 1 базовую величину владельцу «Марко» Николаю Мартынову Витебского мехового комбината. Государство также выделяет ссуду на погашение долгов «меховщиков», а бизнесмен обязуется модернизировать и загрузить комбинат, а также нарастить объемы выпуска обуви в рамках специальной программы. В ее рамках мощность холдинга, составляющая 4 млн пар обуви в год, к 2017 году должна вырасти до 5 млн пар в год.

В связи с кризисом и финансовыми проблемами осуществление программы будет расширено на 2018 год, а холдинг обратится за помощью государства и получит в начале 2016 года от него займ на 200 млрд рублей и ряд существенных налоговых льгот.

Второй приход Боллоева

Один из самых быстрорастущих российских швейных холдингов «БТК групп» покупает брестскую фабрику «Каролина».





Теймураз Боллоев (в центре), фото: kavpolit.ru

Основным владельцем «БТК групп» является хорошо известный в Беларуси Теймураз Боллоев. В середине 1990-х - начале 2000-х годов он возглавляет российскую «Пивоваренную компанию «Балтика», которая пытается купить в Беларуси завод «Крыница».

Сделка с владельцем «Каролины», которым является нидерландская компания Beleggins maattshappij Bartelle, позволяет Теймуразу Боллоеву увеличить производственную базу для выполнения госзаказов для силовых ведомств России. «БТК групп», в частности, с 2012 года является единственным поставщиком вещевого имущества для Вооруженных сил Российской Федерации.

Теймураз Боллоев также изучает возможность покупки одного из крупнейших в СНГ производителей тканей для форменной и специальной одежды – могилевской фабрики «Моготекс». Но идея не получает развития.

Франчайзинговые Milavitsa и Serge

Впервые сразу два белорусских бренда попадают в топ-100 самых популярных в России франшиз, составляемых изданием «БиБосс».

Один из них – это Milavitsa, которая делает ставку на сотрудничество с местными партнерами с 2005 года. В 2016 году на российском рынке действует свыше 380 ее франчайзинговых торговых точек.





фото: luminoso.by

Второй – компания Serge. С 2011 года ее владелец Сергей Атрощенко начинают международную экспансию. Франчайзинговые магазины под брендом Serge открываются в России, Казахстане, Таджикистане, Украине, Армении, Эстонии, Литве и Австрии. В 2014 году в Беларуси и этих странах работает около 230 торговых объектов.

Трикотажные холдинги

Для увеличения эффективности швейного производства концерн «Беллегпром» предлагает создать холдинг на базе жодинского «Світанка”.

«Світанак” считается наиболее эффективным производством среди нескольких десятков полугосударственных фабрик, курируемых концерном. В холдинг также должны войти солигорская “Купалинка”, Брестский чулочный комбинат и витебский “КИМ”. Хотя в 2013 году предложение не получит одобрения, его рассмотрение продолжится в 2016 году. В новый состав холдинга в течении года руководство будет пытаться собрать “Cвітанак”, “Купалинку” и “Бобруйсктрикотажа”.

Холдинг в трикотажной отрасли страны все же будет создан и официально зарегистрирован. Это случится в 2014 году и им станет холдинг “8 Марта”, в который войдет одноименнная гомельская фабрика и “Речицкий текстиль”.

Но автор первого подобного, директор фабрики “8 Марта” Василий Шитиков (он руководит ею с 2005 года), будет пожинать лавры и плоды несколько месяцев. Его уволят с должности за решение за счет средств фабрики “квартирного вопроса”. В 2016 году экс-директор “8 Марта” трудоустроится в соседнем с Гомелем Чернигове. Там Васили Шитиков возглавит камвольно-суконный комбинат “Чексил”.

2014

Чулочно-носочная монополия «Конте Спа»





фото: td-nanemige.by

С 2011 года гродненская компания «Конте Спа» братьев Дмитрия и Валентина Байко и Ричарда Шереля конкурирует с «Милавицей» за контроль над некогда одним из крупнейших производителей чулочно-носочных изделий – Брестским чулочным комбинатом. Предприятие, акции которого принадлежат государству (19,39%) и трудовому коллективу, переживает непростые времена и надеется на приход инвестора.

Из-за реструктуризации бизнеса, которую затевают эстонский владелец Томас Тоол, «Милавица» выбывает из гонки. В 2013 году «Конте Спа» удается аккумулировать 68% акций в уставном фонде, а в 2014 году поставить точку, выкупив за 3,7 млн долларов госпакет. Условием продажи государственных акций становятся обязательства со стороны нового владельца вложить в модернизацию комбината 5 млн долларов и до 2017 года сохранить его штатную численность.

Объединение двух бизнесов, которые даже по отдельности с 2012 года входят в государственный реестр предприятий, занимающих доминирующее положении на чулочно - носочном рынке, позволяет «Конте Спа» консолидировать 65% производства чулочно-носочной продукции в стране.

Конец «Политекса»

Прямо в ходе заседания Совета Республики Национального собрания Беларуси, членом которого он является с 2012 года, лишен неприкосновенности и задержан могилевский бизнесмен, совладелец компании «Политекс» Виталий Костогоров.

Уроженец Днепропетровщины и бывший военный с 1998 года возглавляет открытое под Могилевым производство нетканых текстильных материалов или так называемого спан бонда. Продукция компании «Политекс» используется устойчивым спросом в мебельной, швейной, автомобильной и строительной индустрии, свыше 75% спан бонда идет на экспорт.

Виталия Костогорова обвинят в уклонении от уплаты налогов, он возместит ущерб в трехкратном размере и будет отпущен под подписку о невыезде. В 2015 году экс-сенатор напишет на имя президента заявление о помиловании, но на середину 2016 года оно не будет удовлетворено. По «Политексу в начале 2015 года будет запущена процедура банкротства, а середины 2016 года начнется ликвидация. Имущество самого завода будет выкуплено российской компанией Framecad.

Крупное производство нетканых материалов создадут в 1993 году в Кобрине один из главных спонсоров баптисткой церкви в Беларуси Виктор Грабарук и его партнер Александр Приходько. Их компания «Омега текс» будет использовать для производства и цехи Пинского завода искусственной кожи. Виктор Грабарук – один из крупнейших бизнесменов Кобрина, инвестирует в стоматологический центр, частную гимназию и другие сегменты.

Дело Сучкова

В феврале 2014 года задержан председатель концерна «Беллегпром» Михаил Сучков. Главой отрасли он работает с конца 2012 года, а до этого на протяжении нескольких лет возглавляет находящийся в кризисе минский комбинат «Сукно».

В после зрения правоохранителей попадает договор о закупке оборудования, который Михаил Сучков заключал в должности генерального директора «Сукна». За лоббирование интереса поставщика, который за благоприятное решение вопроса пообещал 1 млн долларов и дважды оплатил директору и его семье отдых в Испании, суд в 2016 году приговорил Михаила Сучкова к 10 годам лишения свободы.

Срок получила и посредник в сделке – экс-директор Слонимской камвольно-прядильной фабрики Валентина Венсковская.

Реформаторы на «Элеме»

Новый директор «Элемы» Александр Тризонов, назначенный акционерами одного из крупнейших белорусских производителей женской верхней одежды, приступает к реформированию этого бизнеса.

В рамках этого процесса на должность креативного директора фабрики будет приглашен один из самых известных дизайнеров Беларуси Иван Айплатов. Иван Айплатов создает несколько новых коллекций, но в начале 2016 года уходит из «Элемы» для работы под собственным брендом Ivan Aiplatov.

2015

Докапсульное банкротство «КИМ»

Экономический суд Витебской области признает банкротом и объявляет о начале ликвидации одного из первенцев индустриализации Беларуси (создан в 1931 году) - чулочно-трикотажного комбината «Коммунистический Интернационал Молодежи», позже ставшего «Классикой индустрии моды».

Комбинат, от поглощения которого отказываются совладельцы «Белвеста» Юрий Суманеев и Дмитрий Гонцов, к этому времени должен свыше 300 млрд рублей. Среди его кредиторов фигурируют Банк развития Республики Беларусь, «Витебскэнерго», «Белинвестбанк», предприятие должно МНС, ФСЗН, администрации СЭЗ «Витебск», всего – около 90 контрагентам.

Ликвидационную процедуру «КИМ» сначала планируют завершить в 2016 году. Но потом пролонгируют процесс до начала 2017 года. В народный музей фабрики, фонды которого наследует областной краеведческий музей, передается капсула с посланием потомкам, которую завещано открыть 7 ноября 2017 года.

2016

«Беллегпром» в Еuratex





фото: linkedIn.com

Концерн «Беллегпром» становится ассоциированным членом Euratex - влиятельной Европейской конфедерации текстильной и швейной промышленности, объединяющей крупнейшие отраслевые организации Евросоюза, а также Швейцарии и Турции.

Euratex создана в 1996 году и представляет интересы около 174 тыс. предприятий с совокупным оборотом 162 млн евро и около 1,66 млн работников на уровне институтов ЕС. В Euratex представлены в качестве полноправных членов отраслевые объединения из 21 стран ЕС и на правах ассоциированных представителей структуры из еще 7 стран, среди которых Беларусь, Сербия и Египет.

Вступление концерна в Euratex предшествует начавшейся в 2017 году процедуре отмены ограничений на поставку белорусского текстиля и изделий на рынок Евросоюза.

Банкротство «Сержа»

Подтверждается информация о серьезных проблемах у компании «Серж» и ее владельца Сергея Атрощенко. Компания должна бюджету, кредиторам, численность персонала сокращена до минимума.

В начале этого года «Серж» подает в суд заявление о признании своей экономической несостоятельности. Суд заявление принимает, возбуждает дело о банкротстве, а в компании вводится конкурсное управление.

Сергей Атрощенко переводит уцелевшие активы и рабочих на новое юрлицо - «Серж - Фэшн». Некоторые кредиторы предполагают, что таким образом бизнесмен пытается уйти от выполнения своих финансовых обязательств.

Осенью «Серж» официально признан банкротом.