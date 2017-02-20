



Компания Косвик, традиционно представила свои новинки на состоявшейся с 16 по 21 января крупнейшей международной строительной выставки BAU 2017 (Мюнхен, Германия).

Прошедшая выставка подтвердила тот факт, что в Европе наблюдается заметный подъем активности в строительной сфере. Согласно официальной статистике в 2017 году международный форум поставил очередной рекорд: было представлено 2 120 участников из 45 стран, а с 16 по 21 января выставку посетило более 250 000 человек.

Основой производственной программы паркетной фабрики Косвик всегда были продукты на основе натуральной древесины. Кроме паркетных полов, эту линейку входят так же спортивные полы, декинг и сайдинг, стеновые и потолочные панели, акустические панели. Продукция компании, в том числе и на европейском рынке, позиционируется в среднем и высоком ценовым сегменте. Ее отличает высокая надежность и долговечность, широкий выбор дизайнерских решений и экологически чистота. Именно благодаря этому, Косвик заслужил репутацию производителя натуральных и экологически чистых дизайнерских материалов для отделки интерьеров, построенных с акцентом на природную красоту дерева. Эта концепция и была положена в основу экспозиции Косвик на BAU 2017.





В качестве новинок, впервые показанных на BAU 2017, были следующие продукты:

Трехслойная однополосная паркетная доска широкого формата паз-гребень. Эта конструкция благодаря исключительно высокой сбалансированности и прочности успешно вытесняет традиционную доску из массива практически во всех возможных применениях.

Линейка “Паркетри” – развитие мозаичной коллекции и представляет собой, набор паркетных планок в виде геометрических фигур, таких как ромбы, трапеции, параллелограммы. При помощи такого конструктора можно легко выложить выразительный и уникальный рисунок для любого интерьера самого высокого класса.

Паркетная доска большого формата в паттерне «Французская елочка» с замковым исполнением CosLoc , что значительно облегчает установку очень модного в настоящее время рисунка.

Новые цвета и породы, включая дымчатый дуб на основе технологии искусственного морения.

Посетители выставки высоко оценили продукцию и концептуальный подход Косвик, что позволит найти новые интересные проекты, еще больше расширить географию поставок и продолжить развитие компании с опорой на уже ставшие традиционными ценности Косвик.





И в завершение хотелось бы поблагодарить организаторов выставки, коллег и гостей стенда за благожелательность и дружелюбную атмосферу, и пожелать новых достижений и успехов в работе.

Контактная информация

Иностранное предприятие "Косвик"

Республика Беларусь, 223034, Заславль, ул. Я. Коласа 2Б

Тел. +375 17 543-20-00, Тел./факс: +375 17 543-20-20

E-mail: sales@coswick.com

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