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Косвик на международной выставке BAU 2017
21.02.2017 00:00 — Разное | Ежедневник
Компания Косвик, традиционно представила свои новинки на состоявшейся с 16 по 21 января крупнейшей международной строительной выставки BAU 2017 (Мюнхен, Германия).
Прошедшая выставка подтвердила тот факт, что в Европе наблюдается заметный подъем активности в строительной сфере. Согласно официальной статистике в 2017 году международный форум поставил очередной рекорд: было представлено 2 120 участников из 45 стран, а с 16 по 21 января выставку посетило более 250 000 человек.
Основой производственной программы паркетной фабрики Косвик всегда были продукты на основе натуральной древесины. Кроме паркетных полов, эту линейку входят так же спортивные полы, декинг и сайдинг, стеновые и потолочные панели, акустические панели. Продукция компании, в том числе и на европейском рынке, позиционируется в среднем и высоком ценовым сегменте. Ее отличает высокая надежность и долговечность, широкий выбор дизайнерских решений и экологически чистота. Именно благодаря этому, Косвик заслужил репутацию производителя натуральных и экологически чистых дизайнерских материалов для отделки интерьеров, построенных с акцентом на природную красоту дерева. Эта концепция и была положена в основу экспозиции Косвик на BAU 2017.
В качестве новинок, впервые показанных на BAU 2017, были следующие продукты:
Посетители выставки высоко оценили продукцию и концептуальный подход Косвик, что позволит найти новые интересные проекты, еще больше расширить географию поставок и продолжить развитие компании с опорой на уже ставшие традиционными ценности Косвик.
И в завершение хотелось бы поблагодарить организаторов выставки, коллег и гостей стенда за благожелательность и дружелюбную атмосферу, и пожелать новых достижений и успехов в работе.
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Компания Косвик, традиционно представила свои новинки на состоявшейся с 16 по 21 января крупнейшей международной строительной выставки BAU 2017 (Мюнхен, Германия).
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