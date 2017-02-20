В Германии публично разрезали на кусочки хэтчбек Porsche Panamera нового поколения. На автомобиле свои действия по спасению пострадавших в ДТП отрабатывали пожарные, пишет motor.ru .





Демонстрация прошла в Нюрнберге. Компания «Порше» предоставила автомобиль из предсерийной партии, использовавшийся для тестовых испытаний.

Пожарные действовали по специальной составленной производителем «спасательной схеме», которая помогает экстренным службам максимально быстро, эффективно и безопасно достать из автомобиля пострадавших в аварии.























В 2013-м «Мерседес» начал размещать на своих автомобилях специальные QR-коды, при сканировании которых станет доступна подробная схема автомобиля.

На ней в том числе будет показано расположение подушек безопасности, аккумулятора, бензобака, электропроводки, элементов под высоким давлением, а также, в случае гибридов, высоковольтных кабелей. Эта информация может помочь службам спасения в случае ДТП быстро вытащить пострадавших из машины.