За последние 15 лет количество машин в Беларуси выросло в два раза: с 139 автомобилей на тысячу жителей в 2000 году до 307 — в 2015 году. Всего же у граждан в собственности находится почти 3 миллиона легковых автомобилей. Сухие цифры статистики показывают: вопрос о том, как экономить на личном авто, становится все более актуальным.

FINANCE.TUT.BY вместе с Банком Москва-Минск выяснил, как меньше тратить на топливо и техобслуживание автомобиля, но не отказываться от него вообще. Напомним, в проекте «Лайфхаки для каждого» мы рассказываем о том, как грамотно экономить на своих повседневных расходах. Предыдущие выпуски были посвящены тому, как уменьшить свои траты на « коммуналку » и продукты питания . Из следующих вы узнаете, как с умом подходить к онлайн-шопингу и тратам на путешествия.

Поменяйте масло и не давайте шинам сдуваться Следите за исправностью автомобиля — любая поломка увеличивает расход топлива. Первым делом стоит проверить воздушный фильтр. Если он забит, в двигатель поступает значительно меньше воздуха, — из-за этого происходит перерасход топлива. Чтобы проверить и заменить фильтр, необязательно ехать на СТО — это легко сделать самому: просто поднесите его на просвет и, если свет не проходит, тогда фильтр нужно заменить.

Загрязненные или изношенные свечи зажигания приводят к тому, что топливная смесь воспламеняется с перебоями. При этом перерасход топлива возрастает на 15−20%.

Поддерживайте нужное давление в шинах. Обычно это около 2 атмосфер. Приспущенные колеса приводят к тому, что необходимо вырабатывать больше энергии, чтобы двигать автомобиль. Но не перестарайтесь: перекаченные колеса увеличивают нагрузка на подвеску, а значит, ремонт не заставит себя долго ждать. Если вы собираетесь в долгое путешествие, не станет преступлением, если давление в шинах будет на 0,3 атмосфера выше нормы.

Используйте моторное масло меньшей вязкости, которые обеспечит более легкое скольжение деталей. Чем легче двигаются детали, тем меньше тратиться на это энергии, а, следовательно, меньше расходуется топлива. Однако стоит помнить, что выбор подходящего масла также зависит и от других параметров: времени года, возраста автомобиля, условий гарантии и т.д.

Избавьтесь от «хлама» в багажнике Не будьте «плюшкиным» в отношении своего авто. Лишний вес — это лишний расход топлива. Так что проверьте, не возите ли вы с собой ненужные вещи, например, детское кресло, если ребенок давно вырос, или баллоны с «незамерзайкой» летом. Кроме того, дополнительная шумоизоляция увеличивает массу авто на 50−100 килограммов, а это, увеличивает затраты на топливо на 0,4−0,7 литров на 100 километров. Так что прежде, чем ее ставить, подумайте, действительно ли вам так шумно в машине. Если хотите экономить, стоит отказаться от тюнинга. Широкие диски создают большее аэродинамическое сопротивление, а, следовательно, влияют на расход топлива.

Больше топлива «съедает» автомобиль со включенными электроприборами. Обогрев стекла и зеркал влияет на безопасность, поэтому на них лучше не экономить. Работающий кондиционер увеличивает расход бензина на 15%. Но вопрос тут в другом: готовы ли вы жертвовать комфортом ради экономии?

Водите спокойно, а на трассе пристройтесь за фурой Правильный стиль вождения — это, пожалуй, самый эффективный способ снизить траты на топлива. Никаких разгонов в стиле «педаль в пол», стараться не тормозить педалью, а заблаговременно замедляться, чтобы машина катилась по инерции. Тихая спокойная езда помогают снизить расход бензина на 25%. Заранее продумывай маршрут и выбирайте удачное время для поездки. Тут логика простая: стоишь в пробке — тратишь бензин «впустую».

Водите машину плавно. Резкие старты на светофорах, быстрые разгоны и частая смена педалей сказываются не только на состоянии авто, но и сильно бьют по карману. На трассах, в идеале, стоит использовать круиз-контроль. Движение по кольцевой позволяет использовать круиз-контроль и в повседневной езде.

На автомобиле с механической коробкой передач стоит внимательно следить за тахометром. Не стоит раскручивать мотор до высоких оборотов — переключать передачу стоит уже на двух тысячах на тахометре. Но при обгоне этим правилом можно и даже нужно пренебречь и поддать оборотов — вопросы безопасности все-таки первостепенны.

Избегайте холостых оборотов: глушите мотор, если время ожидания превышает пару минут.

Бывает полезно читать руководство по эксплуатации автомобиля. В инструкциях как правило, указана наиболее экономичная скорость на высшей передачи.

Популярный совет для езды по трассе — пристроится за фурой. В этом случае не возникает аэродинамического сопротивления. Расход топлива уменьшается не только благодаря законом аэродинамики: следуя за фурой, вы будете перенимать ее стиль вождения — на относительно небольшой скорости, без резких ускорений и томожений.

Делите расходы. Можно договориться с коллегой, живущим рядом, и добираться на работу на одной машине. Экономия, что очевидно, составит почти 50%.

Станьте постоянным клиентом одной заправки и СТО Помимо топлива, немало денег уходит на обслуживание автомобиля. Реальная возможность сэкономить на уходе за машиной — стать «приверженцем» одной сети заправок или СТО. Многие АЗС предлагают клиентам программы лояльности. Бонусные программы и карты постоянных клиентов предлагают либо фиксированную скидку, либо помогают ее накопить: чем чаще вы заправляетесь, тем дешевле для вас становится бензин.

То же самое касается и автомоек. Много где действуют акции по типу «каждая пятая (десятая и т.д.) мойка — бесплатно». Сразу появляется резон мыть машину в одном и том же месте.

Поинтересуйтесь у своего банка, если ли у них специальная карта для автолюбителей, которые дают возможность получать кэш бэк за различные траты, связанные с автомобилем.

Ремонтировать авто лучше у знакомых и проверенным мастеров. Существует множество историй, когда недобросовестные механики во время ремонта устанавливают изношенные детали под видом новых, присваивают себе некоторые скрытые детали автомобиля и т.д. — делают все, чтобы заставить вас повторно вернуться в автоцентр.

Сэкономить можно и на страховке. Попробуйте поискать страховые кампании, которые предлагают скидки за комплексы, например при одновременном приобретении каско и обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

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