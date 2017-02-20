О методике проведения конкурса потребительских предпочтений, а также о контроле производства продуктов питания в Беларуси на радио Sputnik Беларусь рассказал председатель оргкомитета республиканского конкурса "Продукт года" Игорь Данилов.

"В 1990 году у нас наступила пора производства местных продуктов, и к 1998 году их стало так много, что потребовался некий рейтинг или конкурс. И тогда же мы начали проводить опрос населения, что им нравится больше всего", — рассказал Данилов.



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По словам организатора, в первый год проведения конкурса в нем приняли участие около 30 компаний, были представлены продукты в 40 номинациях.

В настоящее время, несмотря на разнообразие близких по смыслу конкурсов, в "Продукте года" традиционно участвуют более 100 компаний — производителей и импортеров продуктов питания. Кроме того, к продовольственным продуктам добавлены потребительские товары и услуги. Основным акцентом конкурса остаются потребительские предпочтения, которые по итогам конкурса организаторы доносят до производителей.

"На сегодняшний день появилась необходимость уточнять данные опроса. Поэтому по ходу развития конкурса был создан еще и экспертный совет, который оценивает результаты опроса. Также может быть добавлена дегустация, поскольку вкусовые качества продукта имеют значимость, как и содержание в нем добавок. Потребитель обычно голосует за то, что вкусно, но не всегда за то, что полезно. Поэтому мы подключаем еще и экспертов", — сообщил Данилов.

В числе экспертов конкурса — представители Института продовольствия НАН Беларуси и ведомств, которые наблюдают за процессом производства и контролем качества — Минздрав, Минторг, Минсельхозпрод, Госстандарт. Организаторы конкурса предоставляют результаты опроса специалистам, чтобы уточнить, все ли было в порядке с производителем и его продукцией в истекшем году.

"У нас в принципе контрафакта практически не найти, белорусский рынок сильно защищен. Но иногда у бизнесменов возникает соблазн взять, например, польское и приклеить белорусский ярлык", — отметил организатор.

Кроме того, по словам Данилова, промышленное производство продуктов питания подразумевает ускорение, безопасность и массовые масштабы, поэтому в нем невозможно обойтись без добавок, консервантов, усилителей и красителей. Но все это не должно превышать предельно допустимых норм.

Также организатор конкурса "Продукт года" рассказал о методике проведения опроса потребителей для выявления продуктов-лидеров.

"Опрос из живого, когда ходили по квартирам, сейчас превратился в телефонный. Им занимается специально аккредитованная лаборатория, которая все представляет по полу, возрасту, достатку и территории. Мы опрашиваем население городов с количеством жителей от 50 тысяч человек, все это научным образом обрабатывается и предоставляется в оргкомитет в виде отчетов, по которым готовятся презентации для каждой номинации", — рассказал Данилов.

Беседу с председателем оргкомитета республиканского конкурса потребительских предпочтений "Продукт года" Игорем Даниловым слушайте на радио Sputnik Беларусь.