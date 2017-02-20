МИНСК, 21 фев – Sputnik. Ненастная погода сохранится в Беларуси во вторник: во многих районах пройдут дожди с мокрым снегом, ожидается сильный порывистый ветер, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ранее синоптики предупредили, что в страну идет ряд атмосферных фронтов , из-за чего погода в республике существенно ухудшится.

"Будет облачно с прояснениями, во многих районах страны пройдут кратковременные осадки – в основном дождь, утром по востоку с мокрым снегом. На отдельных участках дорог гололедица", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что ветер во вторник будет юго-западного и западного направления, порывистый.

По информации синоптиков, максимальная температура воздуха днем составит +2..+8°С.

В Минске ожидается кратковременный дождь, а днем столбики термометров поднимутся до отметки +6°С.