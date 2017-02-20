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Гидромет предупредил о ненастной погоде во вторник 21 февраля

21.02.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 фев – Sputnik. Ненастная погода сохранится в Беларуси во вторник: во многих районах пройдут дожди с мокрым снегом, ожидается сильный порывистый ветер, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет предупредил о ненастной погоде во вторник 21 февраля
© flickr.com/ Dmitry Karyshev
Гидромет: идут атмосферные фронты, которые принесут мокрый снег

Ранее синоптики предупредили, что в страну идет ряд атмосферных фронтов, из-за чего погода в республике существенно ухудшится.

"Будет облачно с прояснениями, во многих районах страны пройдут кратковременные осадки – в основном дождь, утром по востоку с мокрым снегом. На отдельных участках дорог гололедица", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что ветер во вторник будет юго-западного и западного направления, порывистый.

По информации синоптиков, максимальная температура воздуха днем составит +2..+8°С.

В Минске ожидается кратковременный дождь, а днем столбики термометров поднимутся до отметки +6°С.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске ожидается кратковременный дождь, а днем столбики термометров поднимутся до отметки +6°С.

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