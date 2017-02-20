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Постпред РФ при ООН Чуркин умер в США: кадры выступлений дипломата
21.02.2017 08:17 — Разное | Sputnik Беларусь
О причинах смерти российского дипломата не сообщается. Вместе с тем американские СМИ со ссылкой на анонимный источник пишут, что Чуркин скончался из-за серьезных проблем с сердцем.
В понедельник вечером МИД Беларуси
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Постпред России при Организации Объединенных Наций Виталий Чуркин умер в Нью-Йорке, день не дожив до своего 65-летия. Смотрите на видео фрагменты выступлений...
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