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Постпред РФ при ООН Чуркин умер в США: кадры выступлений дипломата

21.02.2017 08:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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О причинах смерти российского дипломата не сообщается. Вместе с тем американские СМИ со ссылкой на анонимный источник пишут, что Чуркин скончался из-за серьезных проблем с сердцем.

В понедельник вечером МИД Беларуси выразил соболезнования в связи со смертью дипломата.

 
 
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Постпред России при Организации Объединенных Наций Виталий Чуркин умер в Нью-Йорке, день не дожив до своего 65-летия. Смотрите на видео фрагменты выступлений...

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