О причинах смерти российского дипломата не сообщается. Вместе с тем американские СМИ со ссылкой на анонимный источник пишут, что Чуркин скончался из-за серьезных проблем с сердцем.

В понедельник вечером МИД Беларуси выразил соболезнования в связи со смертью дипломата .