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Опрос Sputnik: какой язык для вас родной
21.02.2017 08:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Накануне международного Дня родного языка Sputnik спросил у минчан, какой язык для них родной. Иностранцев в день рейда корреспонденты не встретили, так что все опрошенные разрывались между вариантами русского и белорусского языка.
Большинство признало, что белорусский родной, но говорят на нем не очень хорошо. Нашлись даже те, кто вовсе не любит белорусский язык. Но немало и минчан, которые на вопрос о родном языке отвечают однозначно — родился в Минске, язык — белорусский.
Что ответили минчане на вопрос о родном языке, смотрите в опросе Sputnik.
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Большинство опрошенных утверждают, что хоть белорусский и родной язык, говорят на нем несвободно. Многие утверждают, что у них два родных языка, и добавляют, что...
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