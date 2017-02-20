Накануне международного Дня родного языка Sputnik спросил у минчан, какой язык для них родной. Иностранцев в день рейда корреспонденты не встретили, так что все опрошенные разрывались между вариантами русского и белорусского языка.

Большинство признало, что белорусский родной, но говорят на нем не очень хорошо. Нашлись даже те, кто вовсе не любит белорусский язык. Но немало и минчан, которые на вопрос о родном языке отвечают однозначно — родился в Минске, язык — белорусский.

Что ответили минчане на вопрос о родном языке, смотрите в опросе Sputnik.