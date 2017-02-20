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Опрос Sputnik: какой язык для вас родной

21.02.2017 08:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Накануне международного Дня родного языка Sputnik спросил у минчан, какой язык для них родной. Иностранцев в день рейда корреспонденты не встретили, так что все опрошенные разрывались между вариантами русского и белорусского языка.

Большинство признало, что белорусский родной, но говорят на нем не очень хорошо. Нашлись даже те, кто вовсе не любит белорусский язык. Но немало и минчан, которые на вопрос о родном языке отвечают однозначно — родился в Минске, язык — белорусский.

Что ответили минчане на вопрос о родном языке, смотрите в опросе Sputnik.

 
Теги: Минск
 
 
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Большинство опрошенных утверждают, что хоть белорусский и родной язык, говорят на нем несвободно. Многие утверждают, что у них два родных языка, и добавляют, что...

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