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ЧП в Стокгольме: в квартале мигрантов грабили магазины и жгли авто

21.02.2017 07:56 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 фев – Sputnik. Беспорядки, в ходе которых были подожжены несколько машин и разграблен ряд магазинов, произошли в ночь с понедельника на вторник в микрорайоне Ринкебю шведской столицы – города Стокгольм, где проживают иммигранты.

ЧП в Стокгольме: в квартале мигрантов грабили магазины и жгли авто
© REUTERS Akintunde Akinleye
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"Беспорядки начались в 22:20 (00:20 по минскому времени), в районе в течение вечера подожгли 7-8 автомобилей. Полиция работает, чтобы восстановить порядок и безопасность. К сожалению, в районе произошло несколько эпизодов разграбления магазинов. Масштабы в настоящее время не установлены", – говорится в сообщении для прессы стокгольмской полиции.

Как следует из этого сообщения, ранее в микрорайоне побывали сотрудники полиции и во время задержания одного из находившихся в розыске человек в них начали бросать камни.

Как сообщает шведское телевидение SVT, число участников беспорядков пока не установлено.

"Некоторые убежали, другие подошли. Сложно определить точное число", – сказал SVT представитель полиции Стокгольма Ларс Бюстрем.

После полуночи местного времени полиция Стокгольма сообщила, что порядок в микрорайоне восстановлен и что в результате беспорядков, по поступившим сообщениям, пострадали из-за избиений два человека, один из которых – владелец разграбленного магазина. Оба добрались до больницы сами.

 
Теги: Минск
 
 
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После полуночи по местному времени полиция Стокгольма сообщила, что порядок в микрорайоне восстановлен.

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