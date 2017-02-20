Есть определенные стереотипы о настоящей мужской еде, согласно которым к этому "классу" принадлежат огромные куски мяса, "разорви рот" бургеры и прочие калорийные изыски. Придерживаетесь вы их или нет, такое меню остается неизменно вкусным и подойдет для ужина в честь 23 февраля. Команда TAM.BY сделала подборку мест, откуда ни один мужчина не уйдет голодным.

Кафе Netto



cafenetto.by

Где: ул. Красная, 13.

Заведение вовремя ухватилось за тренд со стейками и сделало упор на мясную еду. Большая часть блюд здесь готовится на гриле, к тому же любой гость может без проблем понаблюдать за процессом.

Сейчас в меню есть салаты, супы, мясо на гриле, рыбные блюда, бургеры с говядиной и курицей и даже плескавица — народное угощение в балканских странах, а также пять видов стейков от 23 рублей.



cafegarage.by

Где: ул. Могилевская, 12А, ул. Кальварийская, 17, ул. Городецкая, 30, ул. Уманская, 54, ул. Горецкого, 2, Игуменский тракт, 30, пр-т Дзержинского, 91, пр-т Независимости 3/2, ул. Притыцкого, 93, пр-т Партизанский, 135а.

Кафе и доставка еды "Гараж" уже давно делают популярную среди минчан еду: тут и пицца, и суши, и сендвичи, и множество других блюд, привлекающих далеко не заоблачной стоимостью. Тренд с бургерами не обошел "Гараж "стороной, а осенью заведение представило несколько интересных новинок.

Одним из них рекомендуем накормить своего мужчину 23 февраля — бургером Jack Daniels. Собственно говоря, из названия становится понятно, на основе чего приготовлен соус блюда. Но спешить с выводами не стоит. Для начала просто попробуйте.



woodfire.by

Где: ул. Франциска Скорины, 1.

Большой ресторан с видом на Национальную библиотеку. Помимо большого выбора стейков из импортного и белорусского мяса (цены начинаются от 12 рублей), а также фирменного стейка с фуа-гра, здесь предлагают попробовать не самую распространенную оленину. Еще можно испытать на прочность верность национальной кухне и отведать драников по-швейцарски.

Пивной ресторан Гвоздь





Где: ул. Тимирязева, 65 и ул. Гикало, 5

Классический пивной ресторан, как ему и полагает, стремится приспособить почти все блюда к гармоничному сочетанию с пенным напитком. Поэтому неудивительно, что меню изобилует самыми разными закусками, жареным мясом и фритюром. Особое внимание стоит обратить на стейки. На выбор — классический Рибай, пеппер-стейк и ирландский стейк, маринованный в, пожалуй, в одном из самых известных пенных напитков мира. Цены на стейки стартуют от 14 рублей.

А для любителей бургеров есть специальное предложение — огромный "Дядя Сэм", в составе которого и луковые кольца, и маринованный огурчик, и томат, и охапка зелени в придачу.

Паб " 1067 "



instagram.com/pub1067/

Где: ул. Романовская слобода, 7, ул. Володарского, 22

Уютный и небольшой бар с красноречивым названием "1067" появился в Минске в конце лета 2016 года и сразу завоевал сердца десятков клиентов. Все благодаря демократичным ценам на крафтовые напитки, отличную музыку и общую атмосферу.

В первую очередь постоянные клиенты хвалят местные бургеры, которые стоят от 8,5 рублей. Булочки собственного приготовления, сочные котлеты, сыр Дор-блю и шампиньоны. В качестве топпинга — острые "сезонные" комбинации.

И, к большой радости завсегдатаев уютного гнездышка на Романовской слободе, совсем недавно "1067" расширился и обосновался еще и на Володарского, где места больше, а музыка громче.

Кафе Enzo



enzo.by

Где: ул. Октябрьская, 23.

Несколько лет назад, когда в город пришла мода на мясные блюда и бургеры, Enzo быстро подхватило тренд и переформатировало кухню. С тех пор кафе на Октябрьской регулярно попадает в список лучших заведений, поставляющих минчанам изобретательные бутерброды и стейки.

Ассортимент бургеров в Enzo на самом деле впечатляет — самые разные начинки, котлеты из говядины, индейки и лосося, с беконом, козьим сыром и яйцом, с Тартаром, грибами и овощами. Цены варьируются от 9 до 17 рублей.

Со стейками все так же хорошо: есть знакомые стандартные варианты вроде Миньона или Рибая, а также блюда из тунца, лосося, мраморных ребрышек и тушеных рулек.



vk.com/royal_oak_pub

Где: ул. Киселева, 20.

Выполненный в английском стиле паб, тяготеющий скорее к приписке "гастро", нежели к классическому месту встречи футбольных фанатов, тоже давно зарекомендовал себя как место, где можно попробовать отличные бургеры с индейкой, бараниной, лососем и треской, приправленные топингами из корнишонов, лукового мармелада и самых разных сыров.



gastrofest.by

Где: ул. Якуба Коласа, 19.

Заведение придется по вкусу откровенным мясоедам и отпугнет веганов — упор на еде животного происхождения подчеркивается прямо на вывеске заведения. Открылся стейк-хаус больше года назад и сразу же получил достаточно хороших отзывов. Меню предлагает блюда из рыбы и мяса, а также различные салаты. Стейки есть как классические (Миньон, Рибай, Ти-боун), так и авторские. Цены на них стартуют от 20 рублей — средние по городу.



vk.com/cafetochka

Где: пр-т Независимости, 23.

А в самом центре Минска в кафе "Т.О.Ч.К.А." можно найти еще одно любопытное мужское блюдо. Кто же не любит под футбол или хороший фильм вечером перекусить пиццей? И не стоит бояться остаться голодным. В "Т.О.Ч.К.Е." предлагают двухкилограммовую пиццу для компании. Пышное тесто, бекон, томаты и шампиньоны, а также целое огненное шоу при подаче — ну как тут можно устоять?

Кафе Mai Thai



maithai.by

Где: ул. Кирова, 11.

А на десерт мы оставили тайский ресторан, который, конечно, не закармливает посетителей килограммами мяса, но проверяет на прочность немного иначе — острыми соусами и специями. В меню есть классика восточной кухни вроде воков, супов, карри, а также различных блюд из птицы, говядины и рыбы — половина из них с пометкой "hot".

Нашли в списке свое любимое заведение? Устройте себе праздник и загляните туда 23 февраля. И не забудьте потом оставить отзыв на страницах TAM.BY .