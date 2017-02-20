Таня де Бурбон Пармская считается одной из хранительниц традиций высокой культуры французской королевской семьи. Принцесса является учредителем и президентом Ассоциации по продвижению искусства в мир бизнеса, основательницей тематической премии, инициатором мастер-классов по обучению классическим стандартам организации торжеств и приема гостей как неотъемлемой части французской культуры. Принцесса посетила Минск в рамках специального семинара по искусству гостеприимства.

Мы поговорили с ней о том, каково это — быть настоящей принцессой, о страхе не быть идеальной, воспитании детей и даже о стрельбе по тарелкам.





— Насколько важно и нужно сегодня обучать людей премудростям этикета? Может, это уже пережиток прошлого?

— Считаю, это и важно, и нужно для образования и воспитания. Все девушки и женщины должны уметь держать себя за столом, уметь накрывать на стол и принимать гостей. Да, мир изменился с появлением интернета, если бы я могла проводить свои семинары по этикету прямо из дома — было бы отлично.

Я раскрываю тонкости именно французского этикета, ведь в каждой стране есть свои особенности.

— Тема вашего первого семинара — завтрак. У нас более привычно собирать гостей к ужину.

— Это интересная тема. В бизнесе часто зовут гостей на ранний завтрак перед работой. Можно проводить деловую встречу во время завтрака, так представляют друг другу рабочую команду, людей, которые потом будут вместе работать над каким-то проектом. Встреча друзей — это уже более поздний завтрак.

— Какой завтрак идеален для вас?

— Это обильный завтрак. Для меня это большая чашка кофе, чтобы разбудить нейроны, и еда по принципу присутствия «пресное-сладкое»: омлет, сыр, ветчина. В Беларуси мне очень понравились драники, блинчики с творогом. Люблю открывать для себя новые вкусы, новые блюда в других странах. Ведь во Франции кухня довольно классическая.





— Расскажите о вашей семье.

— У меня особая история. Я происхожу из древнего рода Капетингов, королями этого рода были Генрих IV, Людовик XIII и Людовик XIV. Последний сделал своего внука Филиппа V королем Испании. Тот женился на дочери итальянского герцога. От них пошла ветвь Бурбонов Пармских. Дедушка был братом императрицы Австрии, он женился на принцессе Маргарите Датской. Так что я воспитана в европейских традициях.

— Расскажите, какое детство было у настоящей принцессы?

— Мне повезло — мои родители воспитывали меня в атмосфере традиционных ценностей, но в то же время я открывала для себя и современный мир. Я не была одинокой принцессой, запертой в замке. Я имела возможность посещать обычную школу, потом поступила в одну из престижных высших школ изобразительных искусств. Я считаю себя современной свободной принцессой — создала свою семью, училась и работала там, где хотела… Я не похожа на стандартных принцесс, которые обычно нигде не работают.

Моя жизнь делится на две части: жизнь в семье, когда я делала реверансы своим бабушкам и дедушкам — в нашем доме всегда были очень строгие правила. Но в то же время есть и другая жизнь: меня все же выпустили «наружу» — на учебу и на работу. Такая смесь традиций и современности.

— А как вы воспитываете своих детей?

— Строгое образование необходимо, чтобы они понимали, что жизнь трудная штука. Конечно, дети берут пример с родителей. Ну и надо давать свободу, конечно, например, при выборе будущей профессии.





— Строгое образование — это какое?

— Дети должны знать и соблюдать основные правила поведения: благодарить родителей, помогать им, здороваться с людьми, уметь выражать благодарность, смотреть в глаза тому, с кем разговаривают, обладать хорошими манерами. Это очень важно, ведь люди составляют свое представление о вас по вашим манерам. И еще — иметь уважение к старшим, и вообще уважение к людям.

Детям надо давать хорошее образование. У меня трое детей: старшая дочь, которой 23 года, обучается фотографии, я ее в этом поддерживаю — ведь человек должен быть в любимой профессии, вторая дочь учится в лицее, она хочет быть адвокатом, а третьей пока 12 лет.

Надо давать им то, о чем мы говорили — классическое образование, это основа для жизни, а дальше выбор за детьми.

Еще надо побуждать детей заниматься спортом, и неважно каким. Это помогает в жизни, спорт укрепляет не только тело, но и разум, позволяет преодолевать себя. Я и сама занималась стрельбой по тарелкам из ружья, и даже была чемпионом Франции (на корпоративном чемпионате). Но для международной спортивной карьеры необходимо было много заниматься, поэтому дальше я не продвинулась. Кроме спорта для детей важны занятия музыкой, так воспитывается сила воли, креативность, артистичность.

— В чем вы ошиблись как мать?

— Я была порой слишком мягкой, слишком доброй. Хотя, возможно, это и не ошибка? Я не могу злиться по-настоящему. Я не такая строгая, как мой отец.

— Вы боитесь быть неидеальной? Боитесь совершать ошибки?

— Уже нет. И потом, кто идеален? Люди думают, что принцесса должна быть совершенна, но это не так. Мы пытаемся, но все же люди, а людям свойственно совершать ошибки.

Конечно, я боюсь не соответствовать своей родовой фамилии, своему имени. Это большая ответственность, мне повезло, что отец дал мне такое красивое имя, и моя миссия — передать какие-то ценности и знания, которые у меня есть. Меня всегда интересовало искусство гостеприимства и хорошие манеры, и это то, чем я делюсь.





— Вы говорите, что в женщине самое важное — ее индивидуальность. Вам было просто ее определить?

— Все думают, что принцессам легче, чем остальным, но это не так. И даже наоборот: принцессе приходится бороться и стараться в два раза больше именно оттого, что остальные думают, что это легко. Чтобы найти свою индивидуальность, надо иметь страсть к чему-либо, быть увлеченным каким-то делом. У рожденных принцессами часто просто нет выбора. Очень сложно остаться на верной дороге, следовать себе. А как принцесса я обязана досконально знать историю своей семьи, и я продолжаю ее изучать, мое родословное дерево так велико, что это непросто. Во всех семьях к тому же есть свои секреты, о которых не говорят.

В Беларуси мне очень понравилось. Здесь очень гостеприимные люди. И я еще вернусь в Минск. Следующий семинар, в котором я приму участие, будет посвящен искусству гостеприимства за обедом, далее нас ждет еще ужин в июне и конкурс гостеприимства в сентябре.

Принцесса Таня де Бурбон Пармская принимает участие во франко-белорусском проекте «Звезды Дворца: искусство гостеприимства», в рамках которого жительницы Минска обучаются хорошим манерам и правилам организации светских мероприятий.

Следующий урок светской жизни от принцессы де Бурбон запланирован на 14 апреля. Организаторы и партнеры программы семинаров: школа имиджа Image Pro, консалтинговая компания «Франс Групп», салон итальянской мебели NewStudio, Prokopiev Catering, французская лечебная косметика Avène, Ducray, A-DERMA. Телефон для справок и предварительной записи на семинары: +375 29 64 333 79

За организацию интервью выражаем благодарность консалтинговой компании «Франс Групп» и лично Марии Бунос.