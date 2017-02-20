



Постановлением Совета министров от 17 февраля 2017 года №149 утвержден Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства в Беларуси на 2017-2020 годы.

Это пятый программный документ, направленный на развитие механизмов внедрения гендерного подхода в процесс разработки и реализации мер государственной политики в различных сферах жизнедеятельности общества.

Среди задач Национального плана - развитие институционального механизма по обеспечению гендерного равенства; расширение экономических возможностей женщин и мужчин; обеспечение гендерно-ориентированной охраны здоровья; обеспечение гендерного равенства в семейных отношениях; противодействие насилию в семье и торговле людьми; гендерное образование и просвещение.

Вопросы гендерного равенства продолжат оставаться центральными для процессов развития, человеческой безопасности, стабильного экономического роста.

Согласно постановлению, реализация мероприятий Национального плана будет осуществляться республиканскими органами государственного управления, местными исполнительными и распорядительными органами с привлечением научных и религиозных организаций, общественных объединений, финансового и технического потенциала международных организаций.

Финансирование мероприятий Национального плана предусматривается в пределах средств, предусмотренных в республиканском и местных бюджетах на соответствующие цели, а также внебюджетных и иных источников, не запрещенных законодательством.

Реализация Национального плана будет способствовать выполнению мероприятий государственных программ, касающихся улучшения положения мужчин и женщин во всех сферах жизнедеятельности общества, международных обязательств Беларуси в сфере обеспечения гендерного равенства, страновых программ агентств Организации Объединенных Наций – Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Детского Фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) на 2016-2020 годы.

Национальный план также будет содействовать достижению целей и задач международной повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Осуществлять координацию и контроль за ходом реализации Национального плана поручено Министерству труда и социальной защиты.