В столичный прокат выходит фильм про Джеки Кеннеди с лучшей ролью в карьере Натали Портман. О том, зачем еще идти на премьеру, кроме нее, — в рецензии AFISHA.TUT.BY.





О чем кино: Джеки дает интервью, где вспоминает день трагедии, свою жизнь в Белом доме и то, как в один миг все закончилось.

Чилийский режиссер Пабло Ларраин был не самым очевидным вариантом на роль режиссера «Джеки». Более того, сперва кресло было за уроженцем Бруклина Дарреном Аронофски. Этот реверс — Аронофски — в продюсеры, Ларраина — в режиссеры — лучшее, что могли сделать в студии. После приглашения на главную роль Портман, конечно.





Под руководством чилийца история первой леди США лишилась того пиетета и чрезмерного благоговения, которые могли проявиться, возьми камеру американец. Не последовало со стороны Ларраина ни тщательной исторической реконструкции, ни игры в детектива. Его внимание было сосредоточено на силе женщине, которая переживала горе под присмотром сотен камер. И этот взгляд вышел весьма отличным от того, что бы мы получили, скажем, ввяжись в проект какой-нибудь Том Хупер («Король говорит!», «Елизавета I», «Девушка из Дании»).

Даже на уровне визуала. Ненавистник HD, Пабло Ларраин снимал на 16-миллиметровую камеру, отчего изображение так эффектно зернит, что сложно оторваться. В одном из интервью режиссер посетует, мол, во времена, когда пленка проявлялась, кино отличалось друг от друга. Легко было угадать американские пленки, российские, чилийские, испанские и другие. Сейчас же изображение — сплошь одинаковое. Впрочем, только не в случае «Джеки».





Когда камера Стефана Фонтена («Она», «Капитан Фантастик», «Ржавчина и кость», «Пророк») прогуливается по идеально уложенным волосам Портман или ее подернутому нервом лицу, когда следует за ее рваными и хаотичными перемещениями по дому. Когда, наконец, фокусируется на застывшем ужасе в ее глазах, понимаешь, что никакой Сity of stars не гарантирует Эмме Стоун «Оскар».

Из образа убитой горем жены, женщины-героини Джеки в исполнении Портман переодевается в другой, менее драматичный образ. «Я не хотела быть первой леди, — скажет она. — Я просто вышла замуж за Кеннеди». И в этих словах куда больше правды, чем в восстановленных хрониках телеэкскурсии по Белому дому, где его хозяйка репетирует приветственную речь за камерой и наигранно улыбается в нее.





В предыдущих фильмах католика Ларраина тема религии становилась одной из центральных. В «Джеки» тоже будет разговор со священником, но центральная часть ее исповеди пройдет все же перед журналистом Life Теодором Уайтом. И здесь нужно отдать должное чилийцу: кому, как не представителю прессы, будет изливать душу едва ли не самая публичная женщина Америки. Важная деталь: с возможностью исправить все сказанное — на бумаге.

Рваный нарратив обусловлен как раз форматом интервью. Джеки, даром что первая леди, начинает рассказ, затем перепрыгивает с одной темы на другую, повторяется, путается, демонстрирует эмоции, а потом с холодностью искореняет их. В результате зрителя бросает из одного дня в другой, из эпизода в эпизод, возвращая флешбэками в прошлое все дальше и дальше. «Золотые Озеллы» в Венеции за лучший сценарий - как гарантия сильной драматургии.





По Ларраину, главное достижение Джеки после смерти Кеннеди — отливка памятника супругу — в мифе о Камелоте и красивых людях, которые пили, пели и танцевали. И миф живет дальше — в красивой истории, о которой снимаются красивые фильмы. Живет он и в деталях гардероба новой первой леди Мелании Трамп.