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Встречаем Масленицу: готовим заварные блины с творожно-маковой начинкой

21.02.2017 09:20 — Разное | Tut.by  
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Традиционные проводы зимы и встреча весеннего тепла не обходятся без вкусных домашних блинов со всевозможными начинками. Мы предлагаем побаловать себя и близких, а заодно и отметить Масленицу тонкими кружевными блинчиками со сладкой творожно-маковой начинкой.


Для теста понадобится:

  1. 1,5 стакана муки
  2. 1 стакан молока
  3. 0,5 л кефира комнатной температуры
  4. 2 яйца
  5. 1 ст. л. сахара
  6. 0,5 ч.л. соли
  7. 1 ч. л. соды

Для начинки:

  1. 300 г сладких творожных сырков
  2. 200 г жирного творога
  3. 4 ст. л. сметаны
  4. 4−5 ст. л. сахарной пудры
  5. 1−2 ст. л. меда
  6. 30 г мака


Приготовление

  1. Для начинки залить мак 0,5 литра кипятка, снять пену и кипятить 15 минут на маленьком огне, накрыв крышкой. Дать остыть, процедить через двойной слой ткани.
  2. Подогреть кефир на водяной бане до 25 градусов. Добавить соду.
  3. Яйца взбить с сахаром и солью, добавить кефир и перемешать.
  4. К полученной жидкой смеси в два этапа добавить муку, перемешивая все миксером на низких оборотах до однородного состояния.
  5. Молоко довести до кипения и тонкой струйкой влить в тесто, не останавливая работу миксера. Перемешать до однородности.
  6. Сковороду с толстыми стенками смазать растительным маслом.
  7. Небольшими порциями выливать тесто, выпекая блины.
  8. Для начинки соединить творог с творожными сырками, сахарной пудрой, сметаной. Перемешать. Добавить мак и мед и еще раз перемешать.
  9. Выкладывать в центр блина 1−1,5 ст. л. начинки и равномерно распределить ее от центра к краям. Скрутить блинчик с начинкой, обжарить с двух сторон.


Вкусной Масленицы!

 
 
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