Традиционные проводы зимы и встреча весеннего тепла не обходятся без вкусных домашних блинов со всевозможными начинками. Мы предлагаем побаловать себя и близких, а заодно и отметить Масленицу тонкими кружевными блинчиками со сладкой творожно-маковой начинкой.
Для теста понадобится:
1,5 стакана муки
1 стакан молока
0,5 л кефира комнатной температуры
2 яйца
1 ст. л. сахара
0,5 ч.л. соли
1 ч. л. соды
Для начинки:
300 г сладких творожных сырков
200 г жирного творога
4 ст. л. сметаны
4−5 ст. л. сахарной пудры
1−2 ст. л. меда
30 г мака
Приготовление
Для начинки залить мак 0,5 литра кипятка, снять пену и кипятить 15 минут на маленьком огне, накрыв крышкой. Дать остыть, процедить через двойной слой ткани.
Подогреть кефир на водяной бане до 25 градусов. Добавить соду.
Яйца взбить с сахаром и солью, добавить кефир и перемешать.
К полученной жидкой смеси в два этапа добавить муку, перемешивая все миксером на низких оборотах до однородного состояния.
Молоко довести до кипения и тонкой струйкой влить в тесто, не останавливая работу миксера. Перемешать до однородности.
Сковороду с толстыми стенками смазать растительным маслом.
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