Традиционные проводы зимы и встреча весеннего тепла не обходятся без вкусных домашних блинов со всевозможными начинками. Мы предлагаем побаловать себя и близких, а заодно и отметить Масленицу тонкими кружевными блинчиками со сладкой творожно-маковой начинкой.





Для теста понадобится:

1,5 стакана муки 1 стакан молока 0,5 л кефира комнатной температуры 2 яйца 1 ст. л. сахара 0,5 ч.л. соли 1 ч. л. соды

Для начинки:

300 г сладких творожных сырков 200 г жирного творога 4 ст. л. сметаны 4−5 ст. л. сахарной пудры 1−2 ст. л. меда 30 г мака





Приготовление

Для начинки залить мак 0,5 литра кипятка, снять пену и кипятить 15 минут на маленьком огне, накрыв крышкой. Дать остыть, процедить через двойной слой ткани. Подогреть кефир на водяной бане до 25 градусов. Добавить соду. Яйца взбить с сахаром и солью, добавить кефир и перемешать. К полученной жидкой смеси в два этапа добавить муку, перемешивая все миксером на низких оборотах до однородного состояния. Молоко довести до кипения и тонкой струйкой влить в тесто, не останавливая работу миксера. Перемешать до однородности. Сковороду с толстыми стенками смазать растительным маслом. Небольшими порциями выливать тесто, выпекая блины. Для начинки соединить творог с творожными сырками, сахарной пудрой, сметаной. Перемешать. Добавить мак и мед и еще раз перемешать. Выкладывать в центр блина 1−1,5 ст. л. начинки и равномерно распределить ее от центра к краям. Скрутить блинчик с начинкой, обжарить с двух сторон.





Вкусной Масленицы!