Белоруска Александра Саснович (№123-й рейтинга WTA) вышла в основную сетку (1/16 финала) турнира в Будапеште с призовым фондом 226 750 долларов.



Александр Саснович. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

20 февраля во 2-м круге квалификации Александра Саснович одолела Ивану Йорович из Сербии (№146) — 3:6, 6:3, 6:4.



В 1-м раунде основной сетки Александра Саснович сыграет 21 февраля с опытнейшей 31-летней бельгийкой Кирстен Флипкенс (№74), которая в 2013 году добралась до полуфинала Уимблдона.