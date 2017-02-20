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Саснович вышла в основную сетку турнира в Будапеште и сыграет с полуфиналисткой Уимблдона-2013
Белоруска Александра Саснович (№123-й рейтинга WTA) вышла в основную сетку (1/16 финала) турнира в Будапеште с призовым фондом 226 750 долларов.
20 февраля во 2-м круге квалификации Александра Саснович одолела Ивану Йорович из Сербии (№146) — 3:6, 6:3, 6:4.
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Белоруска Александра Саснович (№123-й рейтинга WTA) вышла в основную сетку (1/16 финала) турнира в Будапеште с призовым фондом 226 750 долларов.
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