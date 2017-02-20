﻿ Саснович вышла в основную сетку турнира в Будапеште и сыграет с полуфиналисткой Уимблдона-2013. 21.by
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Саснович вышла в основную сетку турнира в Будапеште и сыграет с полуфиналисткой Уимблдона-2013

21.02.2017 09:32 — Разное | Tut.by  
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Белоруска Александра Саснович (№123-й рейтинга WTA) вышла в основную сетку (1/16 финала) турнира в Будапеште с призовым фондом 226 750 долларов.


Александр Саснович. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

20 февраля во 2-м круге квалификации Александра Саснович одолела Ивану Йорович из Сербии (№146) — 3:6, 6:3, 6:4.

В 1-м раунде основной сетки Александра Саснович сыграет 21 февраля с опытнейшей 31-летней бельгийкой Кирстен Флипкенс (№74), которая в 2013 году добралась до полуфинала Уимблдона.

 
 
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Белоруска Александра Саснович (№123-й рейтинга WTA) вышла в основную сетку (1/16 финала) турнира в Будапеште с призовым фондом 226 750 долларов.

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