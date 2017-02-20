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Бывший руководитель ГАИ Барановичей предстанет перед судом

21.02.2017 09:25 — Разное | Tut.by  
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28 февраля в суде Ляховичского района рассмотрят уголовное дело по обвинению бывшего временно исполняющего обязанности начальника ОГАИ Барановичского ГОВД Андрея Волковыцкого в ДТП, которое унесло жизнь 36-летней женщины.


Андрей Волковыцкий поздравляет женщин-водителей с 8 Марта. Фото: Ирина Соснина, «Наш край»

Бывший начальник Барановичской ГАИ обвиняется по ч. 4 ст. 317 УК (Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Если его вина будет доказана, ему грозит до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.

Напомним, ДТП произошло 26 ноября 2016 года в Ляховичском районе: бывший ВРИО начальника Барановичского ОГАИ Андрей Волковыцкий за рулем Opel Zafira на пешеходном переходе совершил наезд на 36-летнюю жительницу Слуцка. Женщина скончалась на месте аварии. В момент наезда водитель был нетрезв — почти 3 промилле алкоголя.

Расследованием уголовного дела занимались сотрудники управления Следственного комитета по Брестской области. По версии следствия, потерпевшая в момент ДТП двигалась по пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. Скорость движения транспортного средства, по предварительным сведениям, составляла свыше 60 км/ч. Мужчина был не при исполнении, на личном автомобиле и в гражданской одежде.

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Трагедия вызвала резонанс в обществе: после него в МВД начались проверки сотрудников с использованием полиграфа.

Должность начальника ГАИ Барановичей долгое время была незанятой. На днях ее занял Александр Силицкий, который до своего назначения работал командиром роты ДПС ОГАИ Барановичского ГОВД.

 
 
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