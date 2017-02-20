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Отдых на выходные, или Выбираем тур выходного дня

21.02.2017 09:47 — Разное | Tut.by  
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Развеяться от души, отвлечься, провести время с пользой или в праздном ничегонеделанье — значит вырваться из дома на уикенд в соседнюю страну... или за моря. Благо, туристические агентства предлагают массу всевозможных направлений, развлечений — не счесть. Туры выходного дня из Минска становятся чудом, перображающим будни!

Виды досуга. Те, которые не могут не нравиться

Собираясь качественно отдохнуть несколько дней, каждый хочет исполнить собственную мечту. И туристическая инфраструктура выбранной страны поможет, останется только набросать маршрут мини-путешествия и развлечений в случае поездки, которая предполагает массу свободного времени, или согласиться на стандартно-классический маршрут.

Так чем же и какие именно страны могут порадовать путешественника? Что могут предложить, чтобы захотелось встать с дивана? Вариантов целый океан! Это:

  • исторический туризм + шоппинг, которые предлагает Германия, Польша, Италия, Чехия, Франция. Дни разделить на посещение музеев, галерей, парков и прогулок по бутикам;
  • гастрономические туры + экопутешествия + активный досуг на суше и море. Попробовать национальную кухню, увидеть своими глазами быт многочисленных народностей одной из стран-соседок, отдаться джиппингу, скалолазанию, верховой езде, рафтингу — это посещение России, Туркменистана, Украины;
  • оздоровительный досуг от стран Прибалтики и не только (Турция, Египет). СПА-процедуры, сочетающиеся с развлечениями на воде, привлекут и взрослых, и малышей, позволяя почувствовать себя здоровым и активным.

Туры выходного дня из Минска могут объединить в себе несколько видов досуга. Главное - успеть все, а для этого необходимо тщательно изучить предлагаемую программу отдыха.

Популярные направления, или Выбрать и не прогадать

Польша и Чехия, Эстония и Латвия остаются прерогативным направлением отдыха жителей Беларуси. Обычно туроператор предлагает посещение конкретного города (Рига, Вильнюс, Варшава, Краков) на несколько дней и ночей с осмотром достопримечательностей, размещением в отеле (если есть возможность), перечнем развлечений. Но такое мини-путешествие как монохромный букет — нужно разнообразить!

За рубеж, или удивительное рядом

Можно выбрать туры выходного дня из Минска, охватывающие несколько стран. К примеру, тур Вильнюс-Друскининкай-Варшава — это автобусно-пешеходная экскурсия по достопримечательностям Вильнюса. Вниманию гостей откроется Ратуша, ворота Зари, башня Гедиминаса, в Варшаве — улочки Старого Города, национальная гастрономия и возможность посещения театра Сабат. Город-курорт Друскининкай понравится СПА-процедурами, водными развлечениями.

Можно посетить морем Эстонию, Финляндию и Швецию, минуя Латвию. Тур Таллинн-Стокгольм-Хельсинки поразит насыщенной программой. В ней — осмотр достопримечательностей и шоппинг в Таллине, мини-экскурсия по Стокгольму с посещением ТРЦ, красоты Хельсинки.

Есть из чего выбрать: ближайшее зарубежье

Предаться активным видам досуга — рафтингу, джиппингу или конным прогулкам — отправившись в украинский Буковель или Краснодарский край РФ. Мощная инфраструктура позволит расписать день по минутам, наслаждаясь естественными и рукотворными красотами, отдав предпочтение любимому виду досуга за приемлемую плату.

Яркие достопримечательности на воде — это Одесса и Николаев, Сочи, Санкт-Петербург и Севастополь, без оной - Москва, Львов или Ужгород... Изучайте предложения их компаний и выбирайте по душе.

Чтобы выбрать тур выходного дня, обращайтесь в туристические агентства из каталога TAM.BY. Менеджеры подберут для Вас оптимальный вариант.

 
Теги: Минск
 
 
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