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Отдых на выходные, или Выбираем тур выходного дня
Виды досуга. Те, которые не могут не нравиться
Собираясь качественно отдохнуть несколько дней, каждый хочет исполнить собственную мечту. И туристическая инфраструктура выбранной страны поможет, останется только набросать маршрут мини-путешествия и развлечений в случае поездки, которая предполагает массу свободного времени, или согласиться на стандартно-классический маршрут.
Так чем же и какие именно страны могут порадовать путешественника? Что могут предложить, чтобы захотелось встать с дивана? Вариантов целый океан! Это:
Туры выходного дня из Минска могут объединить в себе несколько видов досуга. Главное - успеть все, а для этого необходимо тщательно изучить предлагаемую программу отдыха.
Популярные направления, или Выбрать и не прогадать
Польша и Чехия, Эстония и Латвия остаются прерогативным направлением отдыха жителей Беларуси. Обычно туроператор предлагает посещение конкретного города (Рига, Вильнюс, Варшава, Краков) на несколько дней и ночей с осмотром достопримечательностей, размещением в отеле (если есть возможность), перечнем развлечений. Но такое мини-путешествие как монохромный букет — нужно разнообразить!
За рубеж, или удивительное рядом
Можно выбрать туры выходного дня из Минска, охватывающие несколько стран. К примеру, тур Вильнюс-Друскининкай-Варшава — это автобусно-пешеходная экскурсия по достопримечательностям Вильнюса. Вниманию гостей откроется Ратуша, ворота Зари, башня Гедиминаса, в Варшаве — улочки Старого Города, национальная гастрономия и возможность посещения театра Сабат. Город-курорт Друскининкай понравится СПА-процедурами, водными развлечениями.
Можно посетить морем Эстонию, Финляндию и Швецию, минуя Латвию. Тур Таллинн-Стокгольм-Хельсинки поразит насыщенной программой. В ней — осмотр достопримечательностей и шоппинг в Таллине, мини-экскурсия по Стокгольму с посещением ТРЦ, красоты Хельсинки.
Есть из чего выбрать: ближайшее зарубежье
Предаться активным видам досуга — рафтингу, джиппингу или конным прогулкам — отправившись в украинский Буковель или Краснодарский край РФ. Мощная инфраструктура позволит расписать день по минутам, наслаждаясь естественными и рукотворными красотами, отдав предпочтение любимому виду досуга за приемлемую плату.
Яркие достопримечательности на воде — это Одесса и Николаев, Сочи, Санкт-Петербург и Севастополь, без оной - Москва, Львов или Ужгород... Изучайте предложения их компаний и выбирайте по душе.
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Можно выбрать туры выходного дня из Минска, охватывающие несколько стран. К примеру, тур Вильнюс-Друскининкай-Варшава - это автобусно-пешеходная экскурсия по...
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