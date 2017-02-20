



Правительство обязало все сделки по экспорту белорусского зерна осуществлять только через биржевые торги. Решение принято с целью достижения объективной цены для белорусского зерна.

Как сообщила пресс-служба Совмина, правительство внесло дополнения и изменения в постановление Совета министров от 16 июня 2004 года №714 ”О мерах по развитию биржевой торговли на товарных биржах“, расширив использование механизма биржевых торгов при реализации на экспорт зерна и продуктов его переработки. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров от 17 февраля 2017 года №146.

В частности, документом дополнен перечень товаров, сделки с которыми юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны заключать только по результатам биржевых торгов ОАО ”Белорусская универсальная товарная биржа“ по позиции ”зерно и продукты его переработки“.

Принятые меры направлены на формирование максимально объективной цены при реализации продукции на экспорт, создание равных условий для всех субъектов хозяйствования при экспорте зерна. Кроме того, это позволит обеспечить открытость и прозрачность сделок, оперативно реагировать на изменяющуюся конъюнктуру рынка, а также будет способствовать конкуренции среди покупателей и получению продавцами дополнительной выручки от реализации продукции.