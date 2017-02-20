﻿ Белорусское зерно на экспорт будет идти только через биржу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Белорусское зерно на экспорт будет идти только через биржу

21.02.2017 09:48 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Белорусское зерно на экспорт будет идти только через биржу

Правительство обязало все сделки по экспорту белорусского зерна осуществлять только через биржевые торги. Решение принято с целью достижения объективной цены для белорусского зерна.

Как сообщила пресс-служба Совмина, правительство внесло дополнения и изменения в постановление Совета министров от 16 июня 2004 года №714 ”О мерах по развитию биржевой торговли на товарных биржах“, расширив использование механизма биржевых торгов при реализации на экспорт зерна и продуктов его переработки. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров от 17 февраля 2017 года №146.

В частности, документом дополнен перечень товаров, сделки с которыми юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны заключать только по результатам биржевых торгов ОАО ”Белорусская универсальная товарная биржа“ по позиции ”зерно и продукты его переработки“.

Принятые меры направлены на формирование максимально объективной цены при реализации продукции на экспорт, создание равных условий для всех субъектов хозяйствования при экспорте зерна. Кроме того, это позволит обеспечить открытость и прозрачность сделок, оперативно реагировать на изменяющуюся конъюнктуру рынка, а также будет способствовать конкуренции среди покупателей и получению продавцами дополнительной выручки от реализации продукции.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство обязало все сделки по экспорту белорусского зерна осуществлять только через биржевые торги. Решение принято с целью достижения объективной цены...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Отдых на выходные, или Выбираем тур выходного дня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика